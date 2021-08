Amici 20, Giulia Stabile apre il suo cuore: "Sono molto innamorata di Sangiovanni"

Gossip TV

Giulia sempre più innamorata e felice con Sangiovanni dopo Amici.

Giulia Stabile sta vivendo un periodo davvero importante, di grandi cambiamenti e soddisfazioni. La ballerina, che a breve tornerà sul piccolo schermo con Amici e Tu sì que vales, sta vivendo una bellissima storia d’amore con il cantante Sangiovanni, conosciuto proprio nella scuola di Canale 5.

Le parole di Giulia Stabile sulla storia d'amore con Sangiovanni

La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Giulia e Sangiovanni prosegue a gonfie vele. I due, nonostante i mille impegni, riescono sempre a trovare del tempo per stare insieme, come ha rivelato la ballerina al settimanale DiPiù Tv: "...appena possiamo ci vediamo. Ho anche conosciuto la sua famiglia, ho trascorso momenti bellissimi nelle zone in cui è cresciuto in Veneto. I suoi genitori mi hanno accettato come una figlia. È stato molto bello. Sì, sono molto innamorata di lui".

E a proposito di una convivenza con Sangiovanni, la vincitrice della ventesima edizione di Amici ha rivelato: "Mi sembra prematuro parlare di convivenza, siamo molto giovani e il lavoro ci sta prendendo tantissimo. Tra l’altro la sua base è soprattutto Milano, la mia è Roma".

Leggi anche Giulia Stabile conferma la sua partecipazione ad Amici 21 e Tu sì que vales

Per Giulia questo è un periodo molto importante anche dal punto di vista professionale visto che le sono stati proposti ben due nuovi progetti televisivi. La ballerina, infatti, sarà nel cast di Tu sì que vales accanto a Belen Rodriguez e nel corpo di ballo della nuova edizione di Amici. "Eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione" ha confessato la Stabile.

Scopri le ultime news su Amici.