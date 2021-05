Amici 20, Giulia Stabile al centro delle critiche: "I vostri insulti non cambiano le mie vittorie"

Gossip TV

La vincitrice di Amici 20 sbotta sui social e replica alle dure critiche ricevute dopo la finale.

Giulia Stabile continua a stare al centro delle critiche. La ballerina vincitrice della ventesima edizione di Amici, che in passato è stata vittima di bullismo, ha deciso di intervenire su Instagram e replicare a tutti coloro che la criticano e offendono sui vari canali social.

Giulia Stabile replica alle dure critiche dopo la vittoria ad Amici

Da quando ha vinto Amici, Giulia è finita nel mirino degli haters. Stanca di ricevere critiche e insulti, la bravissima ballerina e allieva di Veronica Peparini ha deciso di intervenire sui social e pubblicare un lungo post contro tutti coloro che continuano a offenderla: "Per tutte quelle persone che continuano a criticarmi ogni giorno per un motivo o per un altro, sperando che smettano, non tanto per me perché io sto vivendo benissimo e sono felice per tutto quello che ho costruito e tutto quello che sto vivendo, ma più per loro perché state perdendo solo tempo, i vostri insulti non cambiano le mie vittorie, le mie sconfitte, le mie esperienze e la mia vita, vi rendono solo persone peggiori, senza cuore e vi tolgono del tempo che potreste dedicare ai vostri sogni per vivere felici…".

La vincitrice di Amici 20 ha poi continuato affermando: "Meno cattiveria e più lavoro, non perdete tempo ad insultare una ragazzina di 18 anni che sta realizzando i suoi sogni dopo essersi fatta il 'mazzo' e che continuerà a lavorare sodo per potersi superare sempre di più. Ah e per quanto riguarda anche gli insulti per la risata 'da oca, isterica, fastidiosa', vi regalo questo video". La Stabile ha pubblicato un filmato che mostra diversi momenti in cui si ride felice e spensierata.

A ogni modo, per Giulia questo è davvero un periodo d'oro. La ballerina, oltre ad aver vinto Amici, ha conquistato il cuore del cantante Sangiovanni. La loro storia d'amore, nata nella famosa scuola di Canale 5, prosegue infatti a gonfie vele proprio come dimostrano le foto i video pubblicati sui social dai diretti interessati.

