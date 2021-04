Amici 20, Fabrizio Prolli a ruota libera: "Deddy poco centrato. Raffaele è bravissimo, è tutto tranne che..."

Gossip TV

Fabrizio Prolli commenta sui social la quinta puntata del Serale di Amici.

Sabato 17 aprile 2021 su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici. Un appuntamento davvero imperdibile, che ha visto l'eliminazione di Martina Miliddi e che è stato commentato sui social da Fabrizio Prolli, ex ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi ed ex compagno di Veronica Peparini.

Fabrizio Prolli commenta la puntata serale di Amici

Come ogni settimana, Fabrizio ha commentato le esibizioni dei ragazzi del Serale di Amici. Interpellato dai suoi fan sui ballerini ancora in gioco, il coreogrago ha speso belle parole per Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e spiazzato su Samuele Barbetta, nonostante riconosca in lui un grande talento: "Il problema di Samuele è che ha pochi strumenti nel suo bagaglio di esperienze e attinge sempre alla stessa dinamica quindi risulta monotono. [..] Le coreografie che esegue sono tutte potenziali bombe. Samuele ha fatto il suo tempo. Non dà più nulla già dalla scorsa puntata".

A proposito di Martina, che è stata costretta a lasciare la scuola di Amici, Prolli ha dichiarato: "Sono d’accordo con l’uscita di Martina ma ieri mi ha fatto tenerezza. Credo si sia resa conto di esser stata un pupazzetto nelle mani di Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Artisticamente mi è piaciuta solo in Diamonds are a girl’s best friend".

Il coreografo ha continuato commentando anche le esibizioni dei cantanti della scuola: "Deddy lo trovo carino ma poco centrato. Ha degli inediti forti ed è bravo nelle cover ma manca qualcosa. [...] Raffaele Renda è tutto tranne che un cantante da piano bar. È bravo, anzi bravissimo, ma anche per me manca qualcosa". Secondo l'ex compagno della Peparini, Aka7even meriterebbe molto più spazio.

