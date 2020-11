Amici 20, Esa Abrate racconta la sua Infanzia drammatica: "Mi picchiava, ho ancora le cicatrici"

Gossip TV

Esa Abrate, nuovo alunno della 20esima edizione di Amici, fa una confessione shock sul suo drammatico passato.

La nuova edizione di Amici è iniziata da pochi giorni e il pubblico si è già affezionato ad alcuni dei ragazzi che concorrono per la vittoria finale. Poche ore fa, Esa Abrate si è lasciato andare ad una confessione molto intima sulla sua drammatica infanzia che ha sconvolto i telespettatori di Canale5.

Amici, la storia schock di Esa Abrate che commuove il Web

Amici è arrivato a festeggiare un traguardo importante, inaugurando la ventesima edizione del talent show. Il programma di Maria De Filippi non teme rivali e continua a raccogliere molti consensi tra il pubblico di Canale5. La scuola più famosa d’Italia ha preso il suo assetto definitivo con l’assegnazione degli ultimi banchi, mentre nella commissione insegnati spuntano nuovi volti, quello di Lorella Cuccarini e Arisa.

Tra i concorrenti della nuova edizione c’è anche il cantante Esa Abrate che ha colpito con una rivelazione scioccante sul suo passato. Il 21enne ha avuto un’infanzia difficile che ancora oggi deve cercare di assimilare. Originario del Congo, Esa è un figlio illegittimo ed è stato adottato quando sua madre è morta. All’epoca il cantante aveva appena due anni ed è stato affidato ad un’amica di sua madre la quale, tuttavia, ha riservato un trattamento raccapricciante al piccolo. “Lei aveva evidentemente qualche problema. Mi picchiava con il caricabatterie. Infatti io ho le cicatrici sulla schiena”, ha ammesso Esa lasciando tutti senza parole.

Raggiunti i 6 anni, l’Abrate ha conosciuto finalmente suo padre ma la sua vita non ha ricevuto quella svolta positiva che si augurava. Il padre non voleva che uscisse di casa, neppure per andare a scuola, rendendolo così molto isolato anche dagli altri bambini della sua età. Inoltre, il padre di Esa perdeva le staffe molto facilmente quando scopriva che il figlio aveva disubbidito ai suoi ordini, e finiva con il picchiarlo duramente con la fibbia della sua cintura. Dopo che il suo caso è stato segnalato agli assistenti sociali, Esa è finito in orfanotrofio dove è stato adottato da una famiglia amorevole. Il cantante è pronto a riscattarsi sul palco di Amici e a far emozionare tutti con la sua meravigliosa voce.

