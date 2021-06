Amici 20, Ermal Meta lancia una provocazione a Sangiovanni? Esplode la polemica

Gossip TV

Ermal Meta fa un’osservazione sulle hit estive che allarma le fan di Sangiovanni e provoca una polemica enorme su Twitter.

La ventesima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Giulia Stabile, giovane e talentosa ballerina che ha surclassato il fidanzato Sangiovanni. Il secondo classificato del talent show di Maria De Filippi è diventato soggetto inconsapevole di una polemica su Twitter, che ha coinvolto anche Ermal Meta. L’artista, infatti, avrebbe fatto notare una particolarità dei tormentoni estivi che avrebbe fatto inviperire le sostenitrice di Sangiovanni. Scopriamo cosa è successo sul web e la replica di Meta.

Amici 20, le fan di Sangiovanni durissime con Ermal Meta

Twitter è un campo minato dove sopravvive solo che digita più velocemente e impiega le parole più acide possibili anche in discussioni sterili come quella scoppiata poche ore fa contro Ermal Meta. Il noto artista ha elargito la sua opinione sui famosi tormentoni estivi, che da qualche settimana sono passati senza sosta in radio, notando un particolare comune in tutte le hit, ovvero la costante ripetizione di ‘tutta la notte’. “Wow che dramma. Sono solo io a sentire ‘tutta la notte’ nel 50% delle canzoni estive? Se sono l’unico allora chiedo venia. E vai di ‘tutta la notte’ fino a settembre”, ha ironizzato il cantante sanremese ignaro che il dramma si stava nascondendo dietro l’angolo.

Wow che dramma!! Sono solo io a sentire “tutta la notte” nel 50% delle canzoni estive? Se sono l’unico allora chiedo venia! 🥸🍕😂 — Ermal Meta (@MetaErmal) June 10, 2021

Sul palco delle ventesima edizione di Amici, Sangiovanni è stato conosciuto e apprezzato dalle fan soprattutto per il suo brano intitolato Tutta la notte. Le complottiate di derivazione mariana hanno pensato che Ermal avesse scritto il tweet per attaccare il giovanissimo cantante del talent show di Canale5 ed è inevitabilmente scoppiata una rivolta. C’è chi è arrivata ad insinuare che Meta sia geloso della carriera del fidanzato di Giulia Stabile, chi lo ha definito invidioso - e una marea di altre osservazioni decisamente discutibili.

Insomma, il cantante vista la grande polemica virtuale si è visto costretto a prendere posizione, facendo capire di non aver assolutamente nulla contro Sangiovanni. Il volto di Amici, invece, ha preferito non intervenire probabilmente avendo capito che Meta non aveva alcuna intenzione di deridere la sua musica, e ha parlato invece del rapporto con Maria De Filippi.

