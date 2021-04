Amici 20, Enula torna sui social dopo l'eliminazione e rivela: "Non perdete le ultime puntate perché..."

Gossip TV

Le prime dichiarazioni sui social di Enula dopo l'eliminazione dal Serale di Amici.

La quarta puntata del Serale di Amici si è conclusa con l'eliminazione di Enula. A distanza di alcune ore dal suo addio, la bravissima cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è tornata sui social per ringraziare tutti i suoi fan per l’affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi.

Le prime parole di Enula dopo Amici

L'eliminazione di Enula, come quella di Tommaso Stanzani, ha destato non poco clamore sul web. La cantante, nonostante il successo riscosso anche dentro la scuola di Amici, ha perso al ballottaggio finale contro Tancredi. Una decisione, quella presa dai giudici del talent show, che ha spiazzato tutti i telespettatori, che vedevano la ragazza tra i finalisti del programma.

Dopo aver rilasciato le sue prime impressioni a caldo subito dopo l’eliminazione, Enula è tornata sui social per ringraziare ancora una volta i suoi fan, che l'hanno sempre supportata in questo viaggio nella scuola di Amici: "Ciao a tutti. Sono uscita. Sono tornata alla vita normale. E’ una sensazione strana bella emotiva, intensa. Volevo ringraziarvi veramente tutti, di cuore. Perché avete creduto in me. Avete ascoltato la mia musica. Io spero che continuerete a seguirmi e ad ascoltare i miei pezzi e ciò che ho da dire perché ho tantissime cose da dire ancora. Ancora e ancora. Quindi io vi mando un abbraccio virtuale a tutti e vi ringrazio ancora tantissimi".

La giovane cantante ha continuato confessando: "Rimanete connessi che ci saranno tantissime cose nuove che usciranno tra poco. Quindi non perdete le ultime puntate. Faccio un’altra storia perché mi sembra di non ringraziarvi mai abbastanza. Tanto amore per voi. Veramente. Grazie grazie grazie. Per le vostre emozioni, per tutto".

