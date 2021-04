Amici 20, Enula torna dall'ex fidanzato Leo Gassman: la reazione di Alessandro Cavallo

Gossip TV

Sembra che Enula, ultima eliminata da Amici, abbia riallacciato i rapporti con l'ex Leo Gassman, nonostante l'intesa nascente con il ballerino Alessandro Cavallo.

Enula è stata eliminata dal Serale della ventesima edizione di Amici, tra il dispiacere generale del pubblico che sembra non aver apprezzato la decisione dei giudici. La cantante ha stretto un legame particolare con il ballerino Alessandro Cavallo ma, una volta fuori dalla scuola più famosa d’Italia, sembra che abbia riallacciato i rapporti con l’ex fidanzato Leo Gassman e a confermalo arriva un dettaglio sui social.

Enula torna da Leo Gassman dopo l'eliminazione da Amici?

Continua l’avventura dei cantanti e ballerini di Amici, che sperano di superare le prove del Serale e guadagnarsi la vittoria dopo un percorso molto intenso nella scuola più famosa del Paese. A dispetto delle aspettative, Enula ha perso al ballottaggio contro Tancredi ed è stata eliminata, tra le proteste del pubblico che avrebbe voluto vederla arrivare in Finale.

La cantante ha rotto il silenzio dopo l’eliminazione, ringraziando per il grande supporto e tornando ad essere piuttosto attiva sui social. È proprio qui che gli utenti del web si sono accorti di un dettaglio particolare, ovvero del fatto che Enula si sia mostrata in un video con Piuma, il cagnolino dell’ex fidanzato Leo Gassman. La relazione con il collega non è stata mai confermata dalla concorrente del talent show di Canale5, sebbene ci siano molte foto scattate dai paparazzi che li hanno pizzicati in atteggiamenti intimi ed inequivocabili.

Sembrerebbe, dunque, che dopo Amici la giovane si sia riavvicinata a Gassman e fino a qui tutto bene, non fosse che negli ultimi mesi Enula sembrava essersi legata in modo particolare al ballerino Alessandro Cavallo. Quello che tutti si chiedono è: come reagirà il ballerino quando saprà che Enula è tornata nelle braccia di Gassman?

