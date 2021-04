Amici 20, "Emanuele Filiberto non ha competenze da Giudice": arriva la replica

Gossip TV

Emanuele Filiberto spiega perché le critiche sul suo ruolo di giudice di Amici siano infondate.

Emanuele Filiberto di Savoia è stato scelto da Maria De Filippi per ricoprire il ruolo di giudice del Serale nella ventesima edizione di Amici. I fan del talent show di Canale5 si sono interrogati sulle competenze del giudice, soprattuto dal momento che i suoi colleghi Stash e Stefano De Martino sono rispettivamente cantante e ballerino professionista, ma Emanuele Filiberto ha una risposta decisa da dare a tutti coloro che lo criticano.

Emanuele Filiberto replica alle critiche: ecco perché è lui il giudice di Amici

Il Serale di Amici è iniziato ormai da diverse settimane e non sempre le scelte dei tre giudici, scelti da Maria De Filippi, hanno accontentato il pubblico del talent show di Canale5. A dover prendere una decisione sulla sorte dei giovani talenti sono Stefano De Martino, Stash Fiordispino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Mentre i primi due sono molto famosi nel mondo della musica e della danza, Emanuele Filiberto è stato spesso accusato di non avere le competenze per poter giudicare gli alunni della scuola più famosa d’Italia.

Mentre Stash lancia una stoccata ad Alessandra Celentano, il real collega commenta le critiche ricevute al settimanale Chi. “Io? Io sono super partes come sempre. E poi, comunque, ho una grande passione per la musica. Ho avuto la fortuna di poter frequentare miti come David Bowie e Jhonny Hallyday, che era quasi mio fratello, ho anche scritto un album. Forse ho una frequentazione più internazionale, ma penso che una visione alternativa aggiunge qualcosa al programma”, ha confessato Emanuele Filiberto.

Di certo le critiche si sono inasprite dopo l’eliminazione di Tommaso Stanzani, uno dei ballerini preferiti dal pubblico che era stato dato come finalista certo della ventesima edizione di Amici. Ma il ruolo di giudice, si sa, è proprio questo: giudicare l’esibizione e non farsi influenzare dall’esterno.

