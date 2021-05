Amici 20: ecco i 5 finalisti della ventesima edizione del talent show

Gossip TV

Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Deddy e Alessandro sono i cinque finalisti di Amici 20.

La semifinale di Amici, andata in onda sabato 8 maggio 2021 su Canale 5, ha decretato i cinque finalisti della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni, Deddy e Alessandro Cavallo saranno gli allievi della famosa scuola destinati a giocarsi la vittoria finale.

I finalisti di Amici 20

Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, è il primo finalista di Amici. Il giovane cantante e allievo di Anna Pettinelli è stato tra i protagonisti assoluti di questa edizione del programma sia per il suo grandissimo talento che per la sua travagliata storia d'amore con la ballerina Martina Miliddi che ha appassionato tutti i telespettatori. Il suo è stato un percorso ricco di emozioni: Aka ha infatti vissuto nella scuola la gioia del primo disco d'oro con il brano Mi manchi.

Giulia è l'unica ballerina che è riuscita a conquistare un posto nella finale. Lei è, senza ombra di dubbio, una delle allieve più brave e apprezzate di questa edizione di Amici. Grazie alla sua energia e spontaneità ha letteralmente rapito il cuore di tutti i telespettatori e dei giudici del Serale, che hanno sempre creduto in lei. Insieme a Sangiovanni formano una delle coppie più amate e seguite del programma.

Sangiovanni è stata una delle rivelazioni di Amici 20. Damian Giovanni Pietro ha scelto l’appellativo di "Santo" perché "...per tutta la vita mi è stato detto di non avere la faccia da bravo ragazzo". La sua partecipazione alla finale appariva scontata, ma a differenza di molti, era lui a non sperarci. "Arrivare a questa finale per me non significa solo essere in finale in un programma televisivo, ma significa aver trovato il mio posto nel mondo. Sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto esistente in questo pianeta e qui per la prima volta mi sono sentito compreso" ha confessato il giovane cantante vicentino dopo aver conquistato l'ambita maglia oro. La sua Lady è già un tormentone. Nella scuola ha pubblicato anche Tutta la Notte, Hype e Malibù.

Quarto finalista annunciato da Maria De Filippi è Alessandro. Insieme a Giulia rappresenta la categoria ballo in finale. Un talento puro che, con il passare delle settimanale, è riuscito a convincere i giudici a dargli la maglia per la finalissima. Il suo è stato un percorso ricco di soddisfazioni. Il ballerino di Lorella Cuccarini, infatti, ha ricevuto anche una proposta dal celebre produttore teatrale Karl Sydow, che lo ha invitato a entrare nel cast del musical Dirty Dancing.

Quinto e ultimo finalista di Amici 20 è Deddy. Classe 2002, barbiere con la passione per la musica. Il giovane cantautore fortemente voluto nella scuola da Rudy Zerbi ha fatto un percorso davvero strabiliante. Deddy è infatti cresciuto tantissimo dimostrando di avere anche lui un grande talento. Nella scuola ha trovato l’amore con Rosa Di Grazia e pubblicato i suoi inediti 0 passi, Parole a caso e Il cielo contromano.

