Amici 20, è finita tra Deddy e Rosa Di Grazia? La ballerina rompe il silenzio sui social

L'ex allieva di Amici smentisce la rottura con Deddy: "Ci riuniremo".

La storia d'amore tra Rosa Di Grazia e Deddy è giunta al capolinea? Assolutamente no. A chiarire la situazione, infatti, ci ha pensato la ballerina ed ex allieva di Lorella Cuccarini che, sui social, ha smentito la rottura con il finalista della ventesima edizione di Amici.

Rosa Di Grazia e Deddy stanno ancora insieme? Parla l'ex allieva di Amici

Nelle ultime ore, sul web è iniziata a circolare la notizia di una possibile rottura tra Deddy e Rosa, i due allievi della ventesima edizione di Amici che con la loro storia d'amore hanno fatto sognare molti fan. I motivi che hanno spinto i fan della neo coppia a presumere un allontanamento sono principalmente due: il comportamento assunto dalla ballerina sui social, che non parlava più del suo fidanzato, e il filmato del percorso nella scuola del finalista. In nessuna clip, infatti, risultava esserci lei.

A chiarire la situazione una volta per tutte ci ha pensato Rosa. L'ex discussa ballerina di Amici ha deciso di intervenire sui social e smentire la rottura con Deddy: "Sto leggendo che girano tante voci per la presunta rottura tra me e Deddy. Ci tengo a smentire tutto in quanto io e Deddy stiamo insieme e non é successo nulla. Non abbiamo modo di sentirci, tra pochi giorni ci sará la finale e faremo il tifo per lui, appena finirà ci riuniremo".

Ricordiamo che Deddy è tra i finalisti della ventesima edizione di Amici. In vista dell'ultima puntata del Serale, il giovane cantante della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della mamma. L'appuntamento è per domani, sabato 15 maggio 2021, in prima serata su Canale 5.

