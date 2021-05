Amici 20: è amore tra Enula e Leo Gassmann

Gossip TV

Leo Gassmann, il figlio di Alessandro Gassmann, e la cantante di Amici 20 Enula, fotografati insieme su Diva e Donna, dimostrano di essere una coppia molto affiatata, nonostante le voci contrarie.

A quanto pare, contro pettegolezzi e malelingue, è amore vero quello tra due promesse della giovane musica italiana: Leo Gassmann, figlio dell'attore Alessandro Gassmann e vincitore l'anno scorso nella sezione Nuove Proposte del festival di Sanremo, ed Enula, all'anagrafe Enula Bareggi, concorrente molto apprezzata di Amici 20, eliminata a sorpresa dalla competizione. I due, dopo un'apparente pausa nella loro relazione, proprio in coincidenza con la partecipazione della cantante ad Amici, sono di nuovo felici insieme, almeno a giudicare dalle foto che li ritraggono insieme a passeggio in un parco su Diva e Donna.

C'è da dire che, in modo molto lodevole per una coppia così giovane, Leo ed Enula si sono tenuti lontani dai social e dai gossip senza dare in pasto al pubblico la loro vita privata. Si comportano, insomma, come due persone normali che hanno anche una carriera in comune. Intanto il 21 maggio Enula pubblicherà il suo primo album, intitolato Con(torta). Leo Gassmann si è affacciato di recente nel mondo del cinema, doppiando il personaggio di Guy Crood nel film animato I Croods 2: Una nuova era.

Gli ex concorrenti di Enula, Sangiovanni, Giulia Stabile e Aka7even, disputeranno la finale di Amici 20 in onda sabato 15 maggio su Canale 5, mentre sabato 8 maggio alle 21.20 va in onda la semifinale, dove conosceremo il quarto finalista tra Deddy, Serena Marchese, Alessandro Cavallo e Tancredi Cantù Rajnoldi.