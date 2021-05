Amici 20, duro sfogo di Aka7even contro Anna Pettinelli: "Mi manda in bestia. Presuntuoso non lo tollero" (VIDEO)

Gossip TV

Aka7even furioso per il guanto di sfida lanciato dalla Pettinelli ad Amici.

La semifinale di Amici si avvicina e nella casetta sono arrivati nuovi guanti di sfida. Quello lanciato da Anna Pettinelli ad Aka7even e Sangiovanni, però, ha spiazzato il cantante di Mi Manchi che si è lasciato andare a un duro sfogo contro la sua insegnante, rea di averlo messo in diffcoltà.

Aka7even furioso con Anna Pettinelli, lo sfogo ad Amici

In vista della nuova puntata del Serale di Amici, la Pettinelli ha lanciato un nuovo guanto di sfida ad Aka7even e Sangiovanni. La canzone da preparare è She di Elvis Costello. A differenza delle altre sfide, questa volta i due cantanti non devono inserire le barre, ma devono usare la tecnica dello spoken word. "Io ho scritto cose, ma le mie barre sono prettamente rappate o melodiche, Sangio invece ha fatto cose più parlate o recitate" ha dichiarato Aka commentando la proposta della sua insegnante.

Dopo averci ragionato su, Aka7even ha chiesto di poter parlare con Anna per comunicarle tutti i suoi dubbi. "Secondo te visto che siamo in semifinale io sono una pazza" ha dichiarato la professoressa di Amici infastidita dal comportamento del suo allievo "Hai sentito la versione di Costello o della Pausini? Tu pensi che Sangiovanni la possa rendere così? La può rendere come gli pare, ma questa è la canzone d’amore per eccellenza. Dov’è finita la tua autostima? Io ti ho dato una canzone in cui devi scrivere quello che ti esce dal cuore. Non pensi che dopo sette mesi ti conosco e so dove puoi arrivare? Io ho scelto una canzone che è impossibile non valutare come canti, lui può metterci tutta la poesia del mondo ma tu non biascichi lui si. Tu sei sempre il solito ciuccio e presuntuoso. Io ho preso una canzone che mette a nudo le tue capacità di scrittura. Mettici il sentimento e credici io non farei mai una cosa a favore di Sangiovanni. Ti devi fidare di me".

Leggi anche Giulia Stabile conquista Stefano De Martino, la confessione del giudice di Amici

Le forti parole della Pettinelli, però, hanno fatto infuriare Aka7even che, tornato in casetta, si è lasciato andare a un duro sfogo con Giulia e Sangiovanni: "Non ha tolto il guanto a Sangio, non lo ha voluto togliere. Continua a mettermi parole in bocca che non dico. Ha continuato a chiamarmi ciuccio e presuntuoso e questa cosa mi manda in bestia. Io presuntuoso, per dire la mia. Io per dire la mia devo risultare presuntuoso. Ti giuro mi sto trattenendo, mi sto proprio trattenendo. Io non posso più neanche dire la mia. Perché dico che il guanto è a favore tuo. Non mi ha lasciato parlare. Presuntuoso non lo tollero, neanche mia madre in vent’anni me lo ha detto. E già la seconda volta, la prima mi sto zitto, ma ora mi sto trattenendo".

Scopri le ultime news su Amici.