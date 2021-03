Amici 20, duro sfogo di Aka7even: "Anna Pettinelli ha sbagliato, non doveva farmi arrivare all'eliminazione" (VIDEO)

Gossip TV

Il duro sfogo di Aka7even dopo la seconda puntata del Serale di Amici.

Nel corso della seconda puntata del Serale, Aka7even ha rischiato seriamente di abbandonare la scuola di Amici. Il giovane cantante ha avuto modo di riflettere una volta tornato in casetta sulle scelte della professoressa Anna Pettinelli che, a detta sua, sono state sbagliate.

Lo sfogo di Aka7even contro Anna Pettinelli dopo la puntata di Amici

Aka7even si è salvato all'ultimo ballottaglio finale contro Leonardo Lamacchia. Subito dopo la puntata del Serale di Amici, però, il cantante di Yelloh si è lasciato andare a un duro sfogo in merito alle scelte fatte durante la serata dalla professoressa Pettinelli: "Ha sbagliato un botto stasera la Pettinelli, proprio tanto [...] Ma solo Yellow mi ha fatto schierare… Avevo preparato I tuoi particolari, avevo Believer. Allora tu mi fai fare Mi manchi e Mille Parole? Mi ha fatto fare Mi manchi e Mille Parole… praticamente le ho perse tutte. Mi ha detto prima scelgo I tuoi particolari. Ho detto vabbè bene. Poi ha cambiato...".

Un pensiero condiviso anche da Martina Miliddi e Tancredi. Proprio quest'ultimo, dopo aver ascoltato lo sfogo di Aka7even, ha confessato: "La prossima settimana zi’ devi cambiare sennò… ‘sta settimana hai rischiato alla prossima non te lo puoi permettere". "Questa settimana? Già la settimana scorsa dovevo cambiare veramente. Lo devo pur trovare un modo per battere Sangiovanni. Non è che dici siamo uguali, devo trovare qualcosa in più. Siamo completamente diversi. Ci sarà un qualcosa che mi fa scattare l’embolo e dice cavolo Luca è stato meglio di Sangiovanni oggi. Mi Manchi la conosceva pure Stefano. Ha cantato. La Pettinelli non me la voleva manco schierare. Io stasera veramente la Pettinelli non l’ho capita. Dite quello che ca*zo vi pare io stasera la Pettinelli non l’ho capita" ha prontamente replicato Aka.

"...sapeva benissimo che I miei Particolari in prova è uscita da Dio. Ha detto l’inedito. Ho pensato l’inedito vabbè" ha aggiunto Aka7even "Poi ha detto Yellow. Ho pensato 'No questa è pazza'. È stato schierato Yellow. Il motivo? Si era pure sbagliata aveva detto I tuoi Particolari poi ci ha ripensato. [...] C’è stato prima Mi Manchi e poi Mille Parole una al ballottaggio l’altra all’eliminazione. Tu non mi ci dovevi proprio far arrivare all’eliminazione".

