Amici 20, dopo il serale arrivano i complimenti e una proposta di collaborazione per un cantante

Dopo l'esibizione di Acqua e Sapone, Aka7even conquista gli Stadio.

La prima puntata del serale della ventesima edizione di Amici ha regalato tante emozioni. In questa edizione, ancora di più la produzione e tutte le persone dello staff del talent si sono dedicate alla preparazione dei talenti con l’obiettivo di aiutarli non solo a trovare una propria unicità creativa ma anche a saper esprimere con personalità il proprio sentire. Le esibizioni dei giovani cantanti e ballerini del talent più longevo della tv, ha segnato un record e il debutto della ventesima edizione ha registrato il record di ascolti, tenendo incollati una media di 6.051.000 spettatori.

Nel corso del primo serale, c’è chi ha avuto l’opportunità di far solo un’esibizione, non vincere la sfida contro lo sfidante, ma non passare inosservato. E' il caso di Luca Marzano alias Aka7even, che con la sua versione di Acqua e Sapone, brano storico degli Stadio, ha colpito direttamente gli autori del brano.

Dalla pagina ufficiale Twitter della band sono arrivati i complimenti al cantante campano e persino una proposta per una futura collaborazione: "Maria De Filippi ha sempre tenuto alta l'attenzione allo sviluppo del talento, ascolta i giovani senza giudicarli, esortandoli a realizzare i loro sogni! BRAVO Aka7even. Chissà che non ci ritroviamo per un duetto di Acqua e Sapone scritta 40 anni fa da Vasco e Cucceri."

Una bella soddisfazione per il giovane cantante che ha perso la sfida con Sangiovanni ma che ha colpito gli autori del brano che ha eseguito.

La seconda puntata di Amici, ci aspetta sabato 27 marzo in prima serata su Canale 5.

