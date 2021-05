Amici 20, Deddy vuota il sacco: "Con Rosa Di Grazia non ci stiamo sentendo perché..."

Gossip TV

Deddy e Rosa sempre più lontani dopo Amici, arrivano le prime dichiarazioni del cantante.

È davvero finita la storia d'amore tra Deddy e Rosa Di Grazia? A far luce sulla situazione ci ha pensato il cantante finalista della ventesima edizione di Amici che ha parlato di un allontanamento tra lui e la giovane ballerina.

È finita tra Deddy e Rosa? Il cantante vuota il sacco dopo Amici

La storia nata ad Amici tra Deddy e Rosa pare essere arrivata al capolinea. Le ultime dichiarazioni rilasciate dal cantante a Silvia Toffanin hanno insinuato il dubbio sulla presunta rottura: "Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei, ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo, il mio tutto andava tutto su lei: in casetta avevo solo lei. Mi ha reso il percorso molto più bello e leggo e mi ha aiutato tantissime volte, è stato proprio bello".

A distanza di alcuni giorni dalla sua ospitata a Verissimo, Deddy ha finalmente deciso di rompere il silenzio sulla situazione con Rosa. In una recente intervista, riportata da Giuseppe Porro, il finalista di Amici 20 ha dichiarato: "Con Rosa va che non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni però… parliamo di musica. Rosa sta bene è stata sicuramente importante sì".

Parole che lasciano poco spazio all'immaginazione e che fanno pensare a una rottura tra i due ex allievi del talent show di Maria De Filippi. Dopo Deddy, anche Rosa deciderà di intervenire e spiegare cosa è realmente successo con il cantante? Staremo a vedere.

