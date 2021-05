Amici 20: Deddy, Sangiovanni, Aka7even, Giulia e Alessandro volano in Finale, la sorpresa di Maria De Filippi (VIDEO)

Gossip TV

Svelati i nomi dei cinque finalisti della ventesima edizione di Amici.

La Semifinale di Amici ha visto la proclamazione dei cinque finalisti della ventesima edizione di Amici: Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni, Deddy e Alessandro Stabile. Nessun lieto fine per Tancredi e Serena, che sono stati costretti a lasciare il talent show di Maria De Filippi a un passo dalla finalissima.

I cinque finalisti di Amici 20, la sorpresa di Maria De Filippi

Aka7even, Giulia, Sangiovanni e volano in finale. Nessun lieto fine per i loro compagni di scuola Tancredi e Serena. A comunicare la notizia è stata come sempre la De Filippi. "Eccoci qua. Allora iniziamo da chi? Uno alla volta?" ha esordito la conduttrice parlando in collegamento telefonica con i ragazzi "Tancredi volevo dirti che sei molto bravo, sensibile, rispettoso degli altri [...] Anche il tuo inedito è molto bello e sono contenta che hai detto che qua sei riuscito a esprimerti". "Spero di fare tante belle cose con voi. Vi voglio bene" ha dichiarato il giovane cantante con la voce rotta dal pianto.

La De Filippi ha poi rivolto le sue parole a Serena: "Esci a testa alta. Sei stata brava. Quello che ti ha detto Alessandra Celentano è quello che io penso". "Sono contenta di aver aggiunto questa esperienza al mio bagaglio personale. Sono contenta. Grazie ragazzi, siete stati fenomenali" ha confessato la ballerina della Celentano. "Hai spaccato" ha aggiunto Giulia.

Leggi anche Gli allievi di Amici possono usare il cellulare? La risposta di Lorella Cuccarini

La conduttrice del talent show ha continuato affermando: "In finale va Alessandro [...] Complimenti!". A grande sorpresa, però, Maria ha poi rivelato ai ragazzi rimasti in casetta che la finale sarà a cinque, quindi anche Deddy è un finalista di Amici.

I cinque finalisti della ventesima edizione di Amici sono Aka7even, Sangiovanni, Giulia, Deddy e Alessandro.

Scopri le ultime news su Amici.