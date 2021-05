Amici 20, Deddy: "Pensare che sono arrivato in finale è strano ma bellissimo" (VIDEO)

Gossip TV

Deddy rivive il suo percorso nella scuola di Amici.

Dopo Alessandro Cavallo e Aka7even, anche per Deddy è arrivato il momento di rivivere il suo percorso ad Amici. Un percorso emozionante, ricco di soddisfazioni impreziosito dal legame speciale nato nella scuola con la ballerina Rosa Di Grazia.

Il percorso di Deddy ad Amici, il cantante in lacrime

Tra i finalisti della ventesima edizione di Amici c'è anche Deddy. Il giovane allievo di Rudy Zerbi, che ha ottenuto il disco d'oro con Il Cielo Contromano, è stato convocato in studio da Maria De Filippi per rivivere le emozioni del suo percorso nella scuola. "A rivederti che effetto ti fa?" ha domandato la conduttrice al cantante.

"Che bello…mi rende felice rivedermi" ha confessato Deddy con la voce rotta dal pianto "Sono partito che avevo tantissimi problemi, non credevo in me ed erano più gli altri a farlo. Pensare che sono arrivato in finale è strano, è veramente tanto strano ma bellissimo. Effettivamente è stato un percorso in salita, sono cresciuto tantissimo".

Leggi anche I fuori onda dei finalisti di Amici e lo scherzo a Deddy

"Ma veramente cantavo così? Che ci avete visto quel giorno al provino" ha aggiunto ironizzando sul suo ingresso ad Amici "Prima non avevo confronti con nessuno, mi mancavano i parametri per potermi valutare. Pensavo un minimo di saper cantare. [...] Cosa è cambiato? Ho capito che dovevo iniziare a guardare l'occasione che avevo tra le mani, pensare da dove sono venuto quale era il mio sogno. Dovevo iniziare a guardare anche le poche cose positive che stavo costruendo e sentivo dentro di me. Stavo costruendo qualcosa di bello. [...] Oggi mi sento felicissimo e leggero".

Scopri le ultime news su Amici.