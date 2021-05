Amici 20, Deddy: "Nessuno credeva che potessi farcela"

Gossip TV

Deddy torna a parlare del suo intenso percorso nella scuola di Amici.

La ventesima edizione di Amici si è conclusa lo scorso 15 maggio 2021 con la vittoria di Giulia Stabile, ma i ragazzi del talent continuano a stare al centro del gossip. Tra tutti, il cantante Deddy che, intervistato da Billboard, è tornato a parlare della sua incredibile esperienza vissuta nella scuola di Canale 5.

La confessione di Deddy dopo Amici

Deddy è stato tra le rivelazioni della ventesima edizione di Amici. Il cantante, al contrario di quello che pensavano in molti, è riuscito ad arrivare in finale conquistando tutti con il suo talento e la sua genuinità. "Senza costanza non si va da nessuna parte. Ci sono stati momenti in cui mi sono buttato giù e non scrivevo da tanto tempo. Ad Amici mi sono reso conto che la costanza è fondamentale perchè ogni volta che scrivi aggiungi un piccolo pezzo a chi sei" ha confessato il ragazzo.

"Se guardate al mio percorso è stato contromano. Nessuno credeva che potessi farcela. Il mio è stato un percorso controcorrente [...] Non avendo mai potuto studiare ero carente di personalità artistica. Adesso sono più sicuro di averla trovata e di essere riconoscibile" ha aggiunto il cantante finalista di Amici 20.

Deddy, che ha recentemente rotto il silenzio sulla sua situazione sentimentale, ha infine concluso rivelando l'importanza avuta da Maria De Filippi durante il suo percorso nella scuola: "È stata fondamentale. Ci ha consigliato soprattutto nelle occasioni in cui ero più giù e guardavo gli altri pensando fossero più avanti di me".

