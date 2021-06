Amici 20, Deddy: "È stato uno dei momenti più emozionanti. È cambiata la mia vita ma non io"

Gossip TV

Deddy si racconta a poche settimane dalla finale di Amici.

Deddy è stato uno delle vere rivelazioni della ventesima edizione di Amici. Il giovane cantante, al centro del gossip per la rottura con Rosa Di Grazia, è tornato a parlare della bellissima esperienza vissuta nella famosa scuola di Canale 5 e dell'incredibile successo ottenuto subito dopo la fine del talent show di Maria De Filippi.

Deddy si racconta sui social dopo Amici

A distanza di alcune settimane dalla finale di Amici, Deddy ha deciso di raccontare come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al talent show. "Da quando è finito il programma ho vissuto una serie di emozioni, di momenti e risultati che mi hanno fatto capire quanto la mia vita fosse cambiata. È cambiata la mia vita, ma non io. Ho sempre la costante voglia di scrivere, di raccontarmi, di cantare, di emozionarmi" ha scritto il cantante sui social.

Non solo. Il giovane cantautore ha poi dedicato un post sul suo profilo Instagram al pianoforte dedicatogli mentre era ad Amici dalla signora Grazia: "Ogni tasto di questo pianoforte ha un’importanza, ogni tasto che suono ha una storia da raccontare, ogni tasto che suono racconta delle emozioni... Questo pianoforte ha tanti ricordi... Durante il programma raccontai di quando io e la mia famiglia mettemmo da parte dei soldi per comprare una tastiera sulla quale imparai a suonare... Qualche tempo dopo feci una videochiamata con la signora Grazia, la mamma di luca, il pianoforte era suo, lui imparò a suonare su questo pianoforte, lei mi disse che voleva regalarmelo, loro si erano affezionati a me e alla mia musica, volevano aiutarmi e io scoppiai in lacrime per la gioia... Penso sia stato uno dei momenti più emozionanti delle mia vita, non potrò mai ringraziarli abbastanza ed è un’onore per me scrivere canzoni su questo pianoforte, studiare e cantarci sopra".

Intanto, nelle ultime ore, la ballerina Rosa ha annunciato sui social la rottura con Deddy. "La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. [...] Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno…" ha rivelato l'ex allieva di Lorella Cuccarini.

