Amici 20 Deddy e Rosa Di Grazia, il gesto inaspettato sui social e il duro sfogo del cantante: "Le parole feriscono"

Arriva l'addio definitivo tra Rosa e Deddy, i due ex allievi di Amici 20 smettono di seguirsi su Instagram.

Brutte notizie per i numerosi fan di Rosa Di Grazia e Deddy che speravano di rivederli insieme. Nelle ultime ore, infatti, i due ex protagonisti della ventesima edizione di Amici hanno smesso di seguirsi su Instagram, segno evidente che la loro storia d'amore non si è conclusa nel migliore dei modi.

La drastica decisione di Rosa e Deddy dopo Amici

La ventesima edizione di Amici, che ha visto trionfare Giulia Stabile è finita, ma i ragazzi della scuola continuano a far parlare di loro. Tra questi, Rosa e Deddy che sono finiti più volte al centro del gossip per la loro discussa rottura. Dopo settimane di silenzio, sembra essere arrivato l'addio definitivo tra i due talenti.

Rosa e Deddy hanno smesso di seguirsi su Instagram. Un gesto davvero inaspettato che ha spiazzato tutti i numerosissimi fan di Amici. Cosa sarà successo? Quale sarà stato il motivo che ha spinto la ballerina e il cantante a prendere una decisione così drastica? Intanto sui social, sia Deddy che Rosa si sono lasciati andare ad un duro sfogo.

"Abbiamo dei sentimenti. Le parole feriscono, chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu voglia dire, pesa le parole prima di tirarle fuori" ha scritto Deddy seguito da Rosa che è intervenuta su Twitter affermando: "Le parole e i gesti hanno un peso. Non per forza bisogna urlarlo o esternare quando si sta male! Rispetto".

