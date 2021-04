Amici 20, Deddy e Arianna Gianfelici insieme prima di Rosa Di Grazia? La cantante vuota il sacco

Gossip TV

Arianna rivela: "Ad Amici siamo stati legati per un pò".

Deddy, prima di fidanzarsi con la ballerina Rosa Di Grazia, ha avuto un flirt con Arianna Gianfelici. A rivelarlo è stata l'ex allieva della scuola di Amici che, tramite un post sui social, ha raccontato cosa è realmente successo tra lei e il cantante della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Arianna e Deddy insieme ad Amici? La rivelazione della cantante

La terza puntata del Serale di Amici ha visto Tommaso e Rosa abbandonare definitivamente la scuola. L'eliminazione della ballerina, in particolar modo, ha letteralmente sconvolto il fidanzato Deddy. Nella scuola quest'anno sono nate molte coppie, Sangiovanni e Giulia Stabile, Aka7Even e Martina Miliddi, ma quello che però non si era palesato fino ad ora, era il feeling nato tra Arianna Gianfelici e Deddy.

Con lo straziante addio di Rosa e Deddy, Arianna ha deciso di intervenire sui social rivelando di essersi emozionata vedendoli star male l’uno per l’altra. Un comportamento che è stato criticato da molti e che ha portato l'ex allieva di Amici a rompere il silenzio e raccontare la verità sul rapporto che la lega al cantante: "Io e Deddy diciamo che avevamo un rapporto che non si capiva se era amicizia o qualcosa in più".

Arianna ha continuato rivelando di aver avuto un flirt con Deddy prima di entrare ad Amici: "Già da prima di Amici. poi appena è entrato a Amici siamo stati molto legati per un po’ di giorni. Dopo un po’ però iniziamo a non andare d’accordo in alcuni momenti fino a poi decidere di rimanere due buoni amici. Per il bene di tutti e due e per non rovinarci il percorso". E ancora: "Lui si è messo con Rosa tanto tempo dopo. Per questo dico che non c’è stato nessun palo da parte di nessuno dei due, anzi. E ancora: Il pensiero che ho espresso non era un 'non mi piacciono perché sono gelosa' anzi insieme sono pure fighi. Ieri sera mi hanno fatto emozionare. Perché sono stati due compagni di viaggio per me e se sono felici sono felice per loro. Il mio pensiero è stato un pensiero puramente artistico. Ora potrete dire 'falsa, sei gelosa' tutto ciò che volete. Io la mia verità l’ho detta e lui potrà confermare una volta fuori da lì".

