Amici 20, Can Yaman tra i giurati del Serale? L'indiscrezione

Gossip TV

Colpaccio per Maria De Filippi, Can Yaman potrebbe sbarcare al Serale di Amici 20.

Fervono i preparativi per il Serale della ventesima edizione di Amici. Intanto, stando alle ultime indiscrezioni, Maria De Filippi starebbe pensando ad un vero e proprio colpaccio, ovvero quello di avere tra i giudici del talent show di Canale 5 l'attore turco Can Yaman.

Can Yaman tra i giudici del Serale di Amici 20?

Cresce l'attesa per il Serale di Amici, che partirà il prossimo sabato 20 marzo 2021, su Canale 5. E, se i nomi degli allievi ammessi alla fase finale del talent show sono stati già svelati, aleggia ancora il mistero sulla giuria, che avrà il compito di giudicare le esibizioni dei talenti in gara. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Blasting News, la De Filippi avrebbe pensato all'attore Can Yaman.

La notizia non è stata confermata ma l'idea sarebbe quella di riuscire ad avere Can Yaman nelle vesti di giurato al Serale di Amici. L'attore turco, protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno e al centro del gossip per la sua relazione con Diletta Leotta, sbarcherà in prima serata nel popolare talent show di Canale 5?

Leggi anche Tutti i nomi degli allievi ammessi al Serale di Amici 20

Ricordiamo che questo è davvero un periodo d'oro per Can Yaman. L'attore turco, infatti, ha accettato diversi progetti qui in Italia, tra cui la nuova serie Sandokan, di cui è protagonista insieme a Luca Argentero, e un cameo nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti, la fortunata fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci.

Scopri le ultime news su Amici.