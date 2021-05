Amici 20, botta e risposta tra Veronica Peparini e Lorella Cuccarini: "Lo trovo assurdo..." (VIDEO)

Gossip TV

Confronto in studio tra le due professoresse di Amici per il guanto di sfida lanciato da Veronica Peparini.

La settima puntata del Serale di Amici ha visto scontrarsi Giulia Stabile e Alessandro Cavallo. A lanciare il guanto di sfida è stata Veronica Peparini, che ha definito l'allievo di Lorella Cuccarini meno versatile della sua ballerina.

Confronto ad Amici tra Veronica Peparini e Lorella Cuccarini

La Peparini ha deciso di lanciare un bellissimo guanto di sfida a Giulia e Alessandro. Ben tre stili di ballo diversi per sottolineare la bravura e versatilità di Giulia, da sempre considerata la migliore tra i ballerini della ventesima edizione di Amici. La proposta di Veronica è stata accettata dalla Cuccarini che, però, non ha perso l’occasione per difendere il suo allievo.

"Oggettivamente è un guanto molto stimolante ed equo. Vorrei fare un piccolo appunto rispetto alla lettera, accetto ogni tipo di critica costruttiva però dire di Alessandro che non è un ballerino versatile lo trovo assurdo. Non voglio fare polemica, ma credo che se c'è stato un ragazzo all'interno del serale che si è tanto messo in gioco in campi diversi quello è Alessandro. Trovo sbagliato mettere in luce il proprio allievo e cercare di denigrare gli altri" ha dichiarato Lorella prima di comunicare l’accettazione del guanto, contestando le critiche sulla versatilità di Alessandro.

"Non è da me denigrare nessuno [...] La versatilità che intendo io è essere eccellenti in ogni stlle diverso" ha prontamente replicato Veronica "Secondo me Giulia eccelle in tutti e tre i stili, non voglio denigrare lui dico solo che lei ha questa dote e va messa in luce. Questo darà modo finalmente di far vedere la versatilità vera di Giulia". "È un guanto costruito su Giulia, io ho avuto sempre parole bellissime per Giulia, ma non è questo punto che dimostra la versatilità di un ballerino". Ad avere la meglio è stata Giulia.

