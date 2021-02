Amici 20, arriva un duro provvedimento disciplinare nella scuola: Ibla, Aka7even e Alessandro sospesi

Gossip TV

In seguito al provvedimento disciplinare, nella casetta di Amici scoppia un'accesa discussione tra i ragazzi.

La produzione di Amici, visto il comportamento irrispettoso dei ragazzi che continuano a tenere la casetta in condizione igieniche inammissabili, è stata costretta a prendere un nuovo provvedimento disciplinare. La richiesta fatta dagli autori del talent show di Maria De Filippi, però, ha generato il caos.

Ibla, Aka7even e Alessandro sospesi, la reazione di Lorella Cuccarini ad Amici

Nel daytime di Amici andato in onda ieri, la produzione ha nuovamente ripreso i ragazzi. Dopo aver mandato in onda una clip in cui viene mostrata la casetta in forte degrado, gli autori hanno richiesto alla classe di fare i nomi dei tre allievi meno collaborativi nella pulizia e nelle faccende domestiche. La maggioranza ha fatto il nome di Alessandro, Aka7even e Ibla. A questi si è aggiunta Enula, che si è autonominata.

I ragazzi scelti dalla classe di Amici avranno la maglia sospesa e non potranno esibirsi nella nuova puntata di sabato. Inutile dire che questa scelta ha creato il panico in casetta dove è scoppiata un'accesa discussione tra gli allievi. Vista la situazione, la produzione ha deciso di dargli una seconda possibilità: non ricevere lezioni e aiuti durante la settimana ma preparare le esibizioni da soli. Rimessa a votazione la discussione 9 su 17 hanno confermato la punizione solo per Alessandro, Aka7even e Ibla.

A commentare il provvedimento disciplinare preso nei confronti di Alessandro è Lorella Cuccarini. La professoressa di Amici 20, infatti, ha voluto incontrare il ballerino per mostrargli tutta la sua delusione: "Da te non me lo sarei mai aspettato". L'appuntamento speciale con Amici è per domani, sabato 27 febbraio, alle 14.10 su Canale 5.

