Amici 20, arriva Raimondo Todaro: ecco perché e quale sarà il suo ruolo

Gossip TV

Il ballerino professionista di Ballando con le stelle sarà ospite del daytime di Amici.

A grande sorpresa, nella scuola di Amici arriva Raimondo Todaro. Il ballerino professionista di Ballando con le stelle, come rivelato da Blogo, è stato chiamato per giudicare una gara fra i ballerini del popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Raimondo Todaro ad Amici, l'indiscrezione

Raimondo sarà ospite ad Amici dove ritroverà anche la sua ex moglie, la ballerina Francesca Tocca. Il motivo del suo invito? La categoria ballo del programma continua a stare al centro delle polemiche per i suoi protagonisti. Alessandra Celentano, che ha ormai preso una posizione molto dura nei confronti di Martina Miliddi, continua a lanciarle guanti di sfida per dimostrare quanto la ballerina non meriti di stare al Serale. Un pensiero condiviso anche da alcuni volti noti della tv e della danza che, nelle ultime settimane, hanno criticato il talent show.

La presenza e l'opinione di un professionista come Todaro nella scuola di Amici, quindi, potrebbe un pò calmare gli animi. La notizia della sua partecipazione arriva direttamente da Blogo: "Inedito crossover nelle prossime ore fra Amici e Ballando con le stelle [...] incrocio televisivo avverrà grazie alla presenza nello studio di Amici di Raimondo Todaro, fra i più celebri e storici ballerini professionisti di Ballando con le stelle".

Leggi anche Anna Pettinelli stanca del comportamento di Aka7even, il confronto

E poi ha continuato rivelando il motivo della sua ospitata: "Raimondo Todaro giudicherà nel corso del day time pomeridiano di Amici in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo Uomini e donne una gara di ballo fra i ragazzi del talent show di Maria De Filippi".

Scopri le ultime news su Amici.