Amici 20: Arisa e Lorella Cuccarini lanciano un guanto di sfida a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ecco in cosa consiste

Gossip TV

I professori di Amici si esibiranno in una prova combinata di ballo e canto nella quinta puntata del Serale.

Colpo di scena ad Amici. In vista della quinta puntata del Serale,che andrà in onda sabato 17 aprile 2021, Arisa e Lorella Cuccarini hanno deciso di lanciare un inaspettato guanto di sfida a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, proponendo ai due professori della scuola una duplice esibizione di ballo e di canto.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si esibiranno sul palco del Serale di Amici, ecco perché

Nel daytime di ieri di Amici, Rudy e Alessandra sono stati chiamati in sala prove, dove ad attenderli c'è una misteriosa busta nera contenente un nuovo guanto di sfida lanciato da Arisa e Lorella. "Come coach non basta prenderci la resposabilità delle nostre scelte. È giusto dimostrare ai ragazzi che gli esami nella vita non finiscono mai". Una sfida inaspettata che ha spiazzato la severa insegnante di danza classica: "Non ci penso minimamente. Non ha senso e non ho proprio intenzione. Ci sono i ragazzi, noi abbiamo 80 anni per gamba, spazio ai giovani".

"Sarà un guanto di puro spettacolo. Abbiamo scelto la popolarissima canzone di Renato Zero ‘Mi vendo', per cimentarci con il canto e con il ballo. Non necessariamente i prof dovranno cantare entrambi, ma dovranno eseguire insieme i passi di danza" hanno scritto Arisa e la Cuccarini spiegando in cosa consiste il guanto di sfida.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva al ballerino Tommaso Stanzani

Se la Celentano si è detta subito contraria ad accettare la prova, Zerbi è sembrato molto più propenso ad accettare: "Ti fidi di me? Accettiamolo e facciamolo nostro, fidati, me ne assumo le responsabilità". Alla fine, Rudy è riuscito a convincere la sua collega. I due professori quindi si esibiranno sul palco del Serale di Amici.

Scopri le ultime news su Amici.