Amici 20, Anticipazioni Serale: svelati tutti i nomi degli allievi ammessi alla fase finale del talent

Tutte le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 20.

Ieri, lunedì 8 marzo 2021, è stata registrata una nuova puntata della ventesima edizione di Amici. Ospiti in studio direttamente da Sanremo 2021, Gaia Gozzi, Annalisa e Arisa che hanno cantato i loro brani presentati sul palco dell'Ariston. Cancellata l'ospitata di Irama per via della quarantena.

Le Anticipazioni della nuova registrazione di Amici 20

Fervono i preparativi per il Serale di Amici 20. Nel corso dell'ultima registrazione del talent show di Maria De Filippi, infatti, è stato presentato il nuovo direttore artistico che è Stéphane Jarny e sono stati svelati i nomi di tutti gli allievi ammessi alla fase finale del programma. La conduttrice ha annunciato che Lady di Sangiovanni è disco d’oro.

Stando alle anticipazioni, riportate da Il Vicolo delle News, tutti i ragazzi si sono esibiti e alla fine sono stati tutti ammessi al Serale di Amici. Enula ha cantato un nuovo inedito. Ibla un brano che si chiama Lontano da me. Tancredi ha cantato Fuori di testa mentre Gaia un suo inedito. Esa Abrate e Deddy si sono esibiti due volte per volere di Anna Pettinelli. Il motivo? Secondo la professoressa i due cantanti non meriterebbero di accedere alla fase finale del programma.

Leggi anche Giuliano Peparini non sarà il Direttore Artistico del Serale di Amici 20

Spazio poi a Raffaele, Aka7even, Martina, Alessandro, Giulia che sono passati al Serale. Samuele e Rosa si sono esibiti lo stesso anche se hanno già ottenuto la maglia. Alessandra Celentano ha ammesso alla fase finale di Amici anche Serena e Tommaso. Per quanto riguarda infine Leonardo, nonostante le critiche della Pettinelli, Rudy Zerbi ha deciso di dargli la maglia.

