Amici 20, Anticipazioni Serale: i ragazzi vengono divisi in tre squadre, ecco da chi sono composte e capitanate

Gli allievi della scuola di Amici 20 sono stati divisi in tre squadre che si sfideranno al Serale.

Mancano pochi giorni alla prima puntata della nuova edizione del Serale di Amici. Nell'attesa, i diciassetti allievi della scuola sono stati divisi in tre squadre che saranno capitanate, rispettivamente, da una coppia di insegnanti: uno della categoria canto, l’altro del ballo.

Presentate le tre squadre del Serale di Amici

Tutti gli allievi della ventesima edizione di Amici sono stati ammessi al Serale, che partirà il prossimo sabato 20 marzo 2021, in prima serata su Canale 5. Intanto, nei due daytime andati in onda ieri sono state svelate le prime divisioni in squadre. Tre gruppi che saranno capitanati rispettivamente dai professori della scuola e giudicati da una giuria esterna composta da alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

La prima squadra, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è composta da Tommaso, Serena, Sangiovanni, Esa, Enula, Deddy e Leonardo. Dopo aver comunicato ai ragazzi che durante la prima puntata del Serale avverranno due o tre eliminazioni, la maestra Celentano e Zerbi hanno presentato le nuove maglie della loro squadre e il programma di quello che andranno a fare nelle prossime settimane.

L’obiettivo principale della squadra capitanata da Rudy e Alessandra? Vincere! La seconda squadra del Serale, capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, è formata da Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa. La terza, infine, è capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli e composta solo da tre allievi, ovvero Samuele, Giulia e Aka7Even.

