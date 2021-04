Amici 20, Anticipazioni Serale: gli ospiti e l'eliminato della quinta puntata

Gossip TV

Tutte le anticipazioni della nuova registrazione del Serale di Amici.

Giovedì 15 aprile 2021 è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventesima edizione. Ospiti in studio l'amatissimo attore italiano Raoul Bova e la cantante Loredana Bertè.

Le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata del Serale di Amici

La quinta puntata del Serale di Amici inizia con il sorteggio della busta. Anche questa settimana, non c'è stata nessuna eliminazione diretta. Come rivelano le anticipazioni riportate dalla pagina Le Emily di Quello che tutti devono Sapere, è stata una registrazione davvero difficile per Aka7even, che non è riuscito a vincere nessuna sfida. La figlia di Veronica Peparini ha ballato insieme a Giulia e a fine esibizione si sono alzati tutti in piedi.

La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano apre la prima manche sfidando Arisa e Lorella Cuccarini. Al ballottaggio Tancredi. La seconda manche viene persa dalle due professoresse della scuola. Al ballottaggio Martina. Terza e ultima manche: Rudy e Alessandra si scontrano con il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini e perdono.

Al ballottaggio finale: Deddy e Martina. Come ogni sabato, Maria invita i ragazzi a tornare in casetta, dove scopriranno il nome dell'eliminato della serata. Rumor rivelano che a lasciare la scuola è la ballerina di latino. Giulia vince il Premio Tim.

Foto Ufficio Stampa Fascino P.g.t