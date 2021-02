Amici 20, Anticipazioni: ecco quando inizierà il Serale del talent show di Maria De Filippi

Gossip TV

Svelata la data della messa in onda del Serale di Amici 20.

Continua la corsa al serale per i ragazzi della scuola di Amici. Ad ognuno di loro verrà data la possibilità di accedere alla fase finale del talent show di Maria De Filippi, ma nonostante il numero di posti illimitato, i professori sono chiamati a mandare avanti solo i più meritevoli e talentuosi.

Ecco quando andrà in onda il Serale di Amici 20

Cresce l'attesa per il Serale della ventesima edizione di Amici. Ma quando andrà in onda la prima puntata? A rivelare la data è Tv Blog: "Siamo in grado di anticiparvi che la data di partenza della versione serale di Amici di Maria De Filippi sarà sabato 20 marzo 2021, ovviamente in prime time su Canale 5, subito dopo la puntata del sabato di Striscia la Notizia".

Il serale di Amici, quindi, inizierà una volta terminata l’edizione attuale di C’è Posta Per Te e sarà composto da ben 9 puntate: "L'edizione 2021 del serale di Amici sarà composta da 9 puntate, tutte previste nella collocazione del sabato sera".

"Per quel che riguarda il cast artistico che farà da corollario ai ragazzi, veri protagonisti del programma" si legge su Tv Blog "si sta decidendo ora la sua composizione. Appuntamento dunque per la prima puntata del serale di Amici 2021 sabato 20 marzo in prima serata con Maria De Filippi, naturalmente su Canale 5".

