Amici 20, Anna Pettinelli rivela: "È stato difficilissimo. Aka7even ha provato un'enorme delusione"

Anna Pettinelli rompe il silenzio dopo la finale di Amici 20.

Sabato 15 maggio 2021 si è conclusa la ventesima edizione di Amici, la più vista degli ultimi anni con una finale da record. Tra i professori della scuola quest'anno anche Anna Pettinelli che, intervistata da Fanpage, ha raccontato tutte le emozioni vissute nel programma insieme al suo allievo Aka7even.

La rivelazione di Anna Pettinelli su Aka7even dopo Amici 20

A pochi giorni dalla finale di Amici 20, Anna ha rilasciato un'intervista a Fanpage. "Quando Maria ci ha chiamato per farci vedere una serie di provini. Ho notato subito questo ragazzo che aveva portato una cover di Bruno Mars pazzesca al pianoforte e “Yellow”, il suo primo singolo. Ho detto subito ‘Questo è forte, lo vorrei’. Ce n’erano altri bravi, avevo selezionato anche Sangiovanni. Ma Aka7even mi aveva colpito subito" ha confessato la professoressa della scuola parlando di Aka7even.

Un rapporto speciale quello nato ad Amici tra la Pettinelli e Aka7even, ma caratterizzato da accese discussioni: "È stato difficilissimo perché Luca ha una 'capa tosta'. Nel daytime avete visto niente delle ore passate a parlare con lui, per convincerlo ci ho messo tantissimo [...] La sua eliminazione? Mi è dispiaciuto per lui ma il pubblico da casa aveva fatto la sua scelta. Voglio bene a Luca, ma so che bisogna saper perdere con sportività. Non si può piacere a tutti. [...] Al di là dei gusti personali della giuria, era impossibile non riconoscessero le qualità di Luca. Sa suonare tutto: la chitarra, la batteria, il pianoforte. Scrive le canzoni, canta benissimo, non stona mai, non può non essergli riconosciuto. Poteva non vincere, cosa che peraltro è accaduta. A un certo punto lo sapevamo un po’, ce lo eravamo anche detti ma gli ho chiesto di non preoccuparsi di non vincere, solo di fare il meglio".

A proposito della finale e dei numerosi premi vinti da Sangiovanni, la Pettinelli ha parlato della delusione provata da Aka7even: "Un’enorme delusione. Prova tu a impegnarti tanto a cantare, a comporre, a dare il massimo e vedere sempre uno che viene preferito a te. Ti assicuro che è tosta. Anzi, Luca è un grande incassatore. Loro si vogliono bene veramente ma a un certo punto, porca miseria, ti cascano proprio le braccia. Luca è stato bravissimo, veramente bravo".

