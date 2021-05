Amici 20, Anna Pettinelli furiosa con Aka7even: "Mi fai diventare una belva, dovevo prendere Sangiovanni" (VIDEO)

Gossip TV

Duro scontro tra Anna Pettinelli e Aka7even a pochi giorni dalla finale di Amici.

Sabato 15 maggio 2021, su Canale 5 andrà in onda la finale della ventesima edizione di Amici. Intanto, nella scuola è scoppiata un'accesa lite tra Anna Pettinelli e il suo allievo Aka7even. Il motivo? I brani scelti dalla professoressa della scuola per l'ultima puntata del Serale.

Anna Pettinelli perde le staffe con Aka7even, scontro ad Amici

In vista della finale di Amici, Anna aveva previsto per Aka7even il brano "Oggi sono io" per metterlo davvero alla prova. La scelta dell'insegnante, però, non è per niente piaciuta al giovane cantante che ha confessato: "Ho già chiesto di cambiare un pezzo, è infattibile. Voglio vivermi la finale in totale pace. Non è che non voglia cimentarmi a studiare, ma non voglio l'impossibile".

Proprio per questo motivo, Aka7even ha deciso di chiamare la Pettinelli, che ha letteralmente sbottato in collegamento telefonico: "Questo è il rituale di tutte le settimane: io ti do i pezzi e tu non sei scontento. [...] Per crescere bisogna prendere delle belle ‘musate' sulle cose che ad occhio non ci riescono e lavorarci sopra. Luca non possiamo andare in finale con quattro canzonette di me**a. Se non ti prendi qualche rischio allora facciamo la ‘pappa al pomodoro' come Sangiovanni, che la canta meglio la mia portinaia di casa [...] Il tuo atteggiamento che mi fa diventare una belva umana perché tutte le volte mi dici 'non ce la faccio'. Devi fare una cosa che stupisce, sei in finale devi far vedere chi sei. Non ti arrendere subito. Impegnati, ca**o, sei in finale!".

Aka7even ha accettato di provarci, ma dopo cinque minuti ha deciso di richiamare Anna: "Manteniamo i toni calmi, non riesco a formulare frasi e pensieri. Oggi sono io ti chiedo cortesemente di toglierla. Sono convinto di quello che ti sto dicendo. Ti sto chiedendo di venirmi incontro". "Ci siamo sentiti cinque minuti fa, facevo meglio a prendermi Sangiovanni almeno quello non mi rompeva le pa**e. [...] Le cose vanno maturate. Io ti prego di provarci. Non è che scelgo i pezzi a caso. Provo a trovare un altro brano e tu nel frattempo la provi" ha dichiarato furiosa la professoressa di Amici.

