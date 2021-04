Amici 20, Anna Pettinelli difende Aka7even e attacca Rudy Zerbi: "Stai zitto, sei un rompipa**e"

Gossip TV

Acceso confronto ad Amici tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Duro scontro ad Amici. La quarta puntata del Serale si è aperta con un'accesa discussione tra i due insegnanti della scuola Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, che ha criticato pesantemente l’esibizione del cantante Aka7even.

Scontro ad Amici tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Anche nella quarta puntata del Serale di Amici non sono mancate le discussioni tra i professori della scuola. Zerbi, infatti, non ha perso occasione di criticare le barre di Aka7even nell'esibizione di 24k Magic: "Ha cambiato nome ai Rolling Stones, che ora si chiamano Rolling Stonse e ha pure cambiato il nome di Hollywood in Hollywoode. Mette le "e" finali".

Le critiche di Rudy non sono per niente piaciute alla Pettinelli, che è subito intervenuta per difendere il suo allievo: "Questo è un pezzo molto cantato come hai sentito, quindi mi sembra che abbia fatto un'ottima figura. Sei un rompipa**e. Lui dice ‘Rolling Stones E'". Stavolta hai fatto un buco nell'acqua, questa potevi evitarla". Zerbi ha continuato a punzecchiare Aka7even facendo innervosire ancora la sua collega: "Questa è una questione di stile che tu non hai. Stai zitto una buona volta".

Leggi anche La nostra intervista esclusiva alla ballerina Rosa Di Grazia

La prima manche della quarta puntata si è poi conclusa con l'eliminazione provvisoria di Aka7even. Ricordiamo che, a differenza delle altre puntate, stasera ci sarà un solo eliminato. Il verdetto finale sarà comunicato ai ragazzi subito dopo la fine della puntata una volta rientrati in casetta da Maria De Filippi.

Scopri le ultime news su Amici.