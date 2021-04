Amici 20, Anna Pettinelli contro Aka7even: "Sei una lagna! Se hai questo atteggiamento moscio io ti mollo" (VIDEO)

Gossip TV

Aka7even di nuovo crisi dopo la puntata del Serale di Amici, la Pettinelli gli da un ultimatum.

Periodo difficile per Aka7even che, da quando è iniziato il Serale, non è riuscito a vincere nemmeno una sfida, è stato criticato dai giudici rischiando molto spesso l'eliminazione. Proprio per questi motivi, il giovane cantante e allievo di Anna Pettinelli è arrivato addirittura a pensare di lasciare definitivamente la scuola di Amici.

Anna Pettinelli molla Aka7even? Il confronto ad Amici

Sabato 10 aprile 2021, è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici. Anche in quella occasione, Aka7even non è riuscito a conquistare il punto. Tornato in casetta, il cantante ha tirato le somme della sua esperienza nel talent lasciandosi andare a un duro sfogo con Samuele e Serena: "Sei sconfitte in quattro puntate. C’è chi canta meglio di me, chi scrive meglio di me. L’unica cosa che so fare più degli altri è suonare, ma non siamo al conservatorio. Ho perso contro Sangiovanni, Deddy e Tancredi. Enula è uscita e mi è rimasto solo Raffaele. Se dovessi perdere contro di lui vorrebbe dire essere il cantante più scarso".

"Sono arrivato al limite, in quattro puntate non mi hanno detto una parola positiva" ha aggiunto Aka7even. A cercare di consolare il cantante è arrivata la sua coach Anna che, in collegamento telefonico, gli ha domandato: "Voglio sapere che cosa hai, sei deluso? Ci sta che tu sia deluso, ma all’ultimo hai fatto un'esibizione da brividi e i giudici ti hanno salvato".

"E’ il momento di mettere la testa sulla finale perché io ti ci vedo in finale, ma la domanda è: ti ci vedi in finale?" ha chiesto la Pettinelli cercando di spronare Aka a reagire. "Non mi vedo in finale" ha prontamente replicato l'allievo facendo innervosire la professoressa che è sbottata: "Se hai questo atteggiamento moscio ma lascia perdere, me lo dici io ti mollo. Ti sei impazzito? Stai facendo la lagna. Sei una lagna. Hai 20 anni, sei dentro Amici, nulla è perduto e lo puoi ancora vincere. Questo è il pensiero che dovrebbe essere stampato in quella testolina che non funziona come dovrebbe".

