Amici 20, Andreas Muller sulla lite tra Elena D'amario e Alessandra Celentano: "Bisogna vedere le cose con più attenzione"

Andreas dice la sua sullo scontro avvenuto in diretta ad Amici tra la maestra Celentano e la ballerina professionista.

Nel corso dell'ultima puntata di Amici, abbiamo assistito a un duro scontro in diretta tra la maestra Alessandra Celentano e la ballerina professionista Elena D'Amario. Una querelle che è stata commentata anche da Andreas Muller sui social.

Duro scontro ad Amici tra Alessandra Celentano ed Elena D'Amario, parla Andreas Muller

Nella scuola di Amici è scoppiata una vera e propria lite tra la maestra Celentano e la ballerina professionista Elena, rea di aver difeso durante le prove Rosa Di Grazia, l'allieva di Lorella Cuccarini. Se in molti hanno criticato il comportamento aggressivo assunto dall'insegnante, Andreas non sembrerebbe essere dello stesso parere, anzi: "Ovviamente da casa è quasi diventato scontato dare contro alla maestra Celentano. Penso che le cose prendano una visione quasi banale da fuori, ma fortunatamente sono anche riuscito a leggere pareri e commenti intelligenti. Bisogna vedere le cose con più attenzione. Rosa? L’ho vista ballare molte volte meglio. Ma quello dipende dalle coreografie".

Dopo aver parlato di quanto accaduto nell'ultima diretta di Amici, il compagno di Veronica Peparini ha svelato i motivi della sua assenza nel cast dei professionisti: "Ho altri progetti. Avevo bisogno di altro, avevo bisogno di staccare…Purtroppo non sono mai andato d’accordo con alcuni professionisti. Uno dei motivi per cui non mi andava più di stare lì ora. Al programma devo tanto e a Maria anche. Queste parole non cambieranno mai".

Ma, quali sono i ballerini professionisti con cui Muller non andava d'accordo? Tra questi non rientrano sicuramente né Sebastian Melo Taveira nè Spillo: "Io e Sebastian ci vogliamo bene". Andreas ha infine rivelato di aver messo, al momento, da parte la danza per buttarsi nel mondo della recitazione: "Sto studiando in questo periodo per fare altro. Ho deciso di ritargliarmi dello spazio per me per iniziare a studiare qualcosa che avrei sempre voluto fare: recitazione".

