Amici 20, amatissima ballerina professionista lascia il programma? Le dichiarazioni inaspettate

Giulia Pauselli pronta a dire addio ad Amici?: "Il mio percorso come ballerina penso che sia finito".

Dopo Elena D'amario e Giuseppe Giofrè, anche Andreas Muller, Umberto Gaudino e Giulia Pauselli hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i ragazzi di Amici. Un incontro emozionante in cui l'amatissima ballerina professionista del talent show si è lasciata andare a una rivelazione inaspettata sul suo futuro nella scuola.

Giulia Pauselli lascia Amici? Le parole della ballerina professionista

Giulia è stata ospite nell’episodio di Amici su Prime Video. La bravissima ballerina si è raccontata insieme ad Andreas e Umberto che, come lei, prima di diventare ballerini professionisti, sono stati allievi della famosa scuola di Canale 5. Parlando del suo percorso artistico, però, la Pauselli si è lasciata andare a una rivelazione che ha allarmato tutti i fan del programma.

Dopo aver spiegato di ritenersi una persona molto fortunata sia dal punto di vista professionale che sentimentale, Giulia ha confessato: "Sento di aver fatto tante cose per cui il mio percorso come ballerina penso che sia finito, tra virgolette. Per me Amici come professionista è il mio punto di arrivo". Parole inaspettate che suonano come un addio ad Amici.

La Pauselli ha poi continuato affermando: "Ho fatto tante cose e grazie a tutte queste cose sono arrivata a poter lavorare qui dentro. Mi sento più andante verso desideri diversi, più maturi. Per quanto riguarda la Giulia ballerina ho fatto tutto quello che volevo fare e sono felice qua adesso". Giulia seguirà il percorso del compagno Marcello Sacchetta che, dopo aver ballato per tanti anni sul palco di Amici, ha deciso di cambiare ruolo e seguire i ragazzi in sala? Staremo a vedere.

