Amici 20: Alessandro e Serena ricevono una proposta di lavoro, i due ballerini di nuovo insieme dopo il talent (VIDEO)

Alessandro e Serena ricevono una importante proposta di lavoro dopo Amici.

Grandi emozioni e soddisfazioni per Serena Marchese e Alessandro Cavallo. I due bravissimi ballerini della ventesima edizione di Amici hanno ricevuto un'importante proposta di lavoro da Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma.

Alessandro e Serena nella compagnia del Balletto di Roma dopo Amici

Nel daytime di ieri di Amici, Serena e Alessandro hanno incontrato Valerio Longo. Il coreografo, dopo essersi complimentato con l'allievo di Lorella Cuccarini per le sue doti artistiche, gli ha proposto un contratto di lavoro con la compagnia del Balletto di Roma. "Mamma mia, grazie mille. Non ci credo che sta succedendo" ha dichiarato il ballerino visibilmente emozionato.

Belle notizie anche per Serena che, dopo essere stata eliminata durante la semifinale di Amici, ha ricevuto una proposta lavorativa da parte di Longo: un contratto con il Balletto di Roma che avrà inizio dal primo giugno per una tournée in giro per il mondo. "Ho pensato fosse per te la cosa perfetta ed ideale perché è una bellissima compagnia. […] Sono veramente molto contenta" ha dichiarato Alessandra Celentano.

"È una cosa che speravo tantissimo! Grazie mille, non riesco a dirle altro se non grazie" ha confessato Serena visibilmente emozionata e provata. "Vedrai sarà una bellissima esperienza, viva la danza! Questa è la tua vittoria!" ha concluso la maestra Celentano, che ha speso parole di grande stima e affetto per la sua allieva.

