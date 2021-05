Amici 20, Alessandro Cavallo rivela: "Ho rischiato di non ballare più"

Gossip TV

Il ballerino Alessandro racconta la sua esperienza ad Amici e il grave infortunio che l'ha colpito.

Alessandro Cavallo è stato uno dei ballerini più amati e apprezzati della ventesima edizione di Amici. Ospite dell'ultima puntata di Verissimo, il ragazzo è tornato a parlare della sua grande passione per il ballo, che rischiava di essere fermata per sempre a causa di un grave incidente.

Il racconto doloroso di Alessandro Cavallo dopo Amici

Alessandro ha aperto il suo cuore a Silvia Toffanin. Il bravissimo ballerino della ventesima edizione di Amici ha raccontato un periodo molto difficile della sua vita per il quale si è allontanato anche dalla danza: "Ho cominciato a tre anni, facevo un altro stile di danza, i balli di coppia. Ero nella scuola di mio fratello, poi mio fratello ha chiuso per la morte di mio nonno. [...] Mia cognata mi ha convinto a continuare e mi sono trovato in una scuola di danza, quasi per caso, ho incontrato quella che è diventata una seconda mamma per me, la maestra Antonella che mi ha detto di aver qualcosa da portare fuori, ho iniziato a ballare ascoltando una canzone che poi ho deciso di non ascoltare più per tutte le emozioni che mi ha provocato".

Una grande passione che è stata messa a dura prova. Alessandro ha infatti rivelato di aver avuto un grave incidente: "Ho avuto un infortunio alla schiena molto importante, mi ha quasi compromesso la mia carriera è stato un momento difficile, vedermi in un letto dove non potevo muovermi, è stato difficile, dopo il percorso fatto alla Scala avrei voluto fare audizioni e invece mi potevo muovere sulla sedia a rotelle. Alcuni medici mi hanno detto che non avrei più ballato. Avevo un'ernia discale che dopo sei mesi abbiamo deciso di operarla e il giorno dopo ero in piedi".

Amici, quindi, è stata la sua rivincita personale. "Pian piano ho ripreso a ballare, Amici è stata la mia seconda opportunità, ho dimostrato a me stesso di poter ballare, Maria è stata molto presente" ha confessato il finalista del talent show di Canale 5, che durante il suo percorso nella fase Serale ha ricevuto ben due proposte di lavoro molto importanti.

