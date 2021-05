Amici 20: Alessandro Cavallo riceve una bellissima sorpresa, il ballerino in lacrime (VIDEO)

Gossip TV

Alessandro riceve una sorpresa ad Amici dal suo papà: "Non ci posso credere".

A pochi giorni dalla finale di Amici, Alessandro Cavallo ha ricevuto una sorpresa da parte del papà, che lo ha spronato ad andare avanti e a non mollare. Un incontro davvero emozionante per l'allievo di Lorella Cuccarini, che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Alessandro incontra il papà, la sorpresa ad Amici

Alessandro, tra i finalisti della ventesima edizione di Amici, ha avuto la possibilità di rivedere il suo papà: "Avrei tante cose da dirti, ma non so da dove cominciare. Ti voglio bene, sono orgoglioso di te, è un sogno bellissimo che vorrei non finisse mai. Non mollare". Parole piene d'amore che hanno emozionato il bravissimo ballerino.

"Lo sai quando ci tengo. Basta una parola tua, lo sai papà" ha confessato Alessandro con la voce rotta dal pianto "Sei sempre stato il mio punto di riferimento, sempre sempre. In casetta parlo sempre di te. Non immagini quanto bene vi voglio. Non immagini proprio. Qua dentro davvero ho capito quanto siete importanti per me, già lo sapevo. Non mollo, questo me l'hai insegnato tu. Siete la mia forza. Non voglio vederti piangere. Tu non devi cambiare niente papà, io ti amo così come sei. Se c’è una cosa che non devi preoccuparti è che tu sei perfetto così, tu sei tutto veramente. Tu e la mamma per me siete perfetti, non perfetti di più. Io spero un giorno di poter essere tanto di quello che sei tu papà".

Un bellissimo incontro che ha emozionato tutti i telespettatori di Amici. Ricordiamo che la finale andrà in onda sabato 15 maggio 2021 su Canale 5. Chi, tra Aka7even, Sangiovanni, Deddy, Alessandro e Giulia, sarà il vincitore della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi?

