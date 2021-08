Amici 20, Alessandro Cavallo annuncia: "Si è avverato il mio sogno"

Gossip TV

Il ballerino Alessandro raggiunge un traguardo importantissimo dopo Amici.

Momento d'oro per Alessandro Cavallo. Il bravissimo ballerino finalista della ventesima edizione di Amici ha condiviso sui social la sua grandissima emozione e gioia per un traguardo raggiunto dopo la partecipazione al talent show di Maria De Filippi.

L'annuncio social di Alessandro Cavallo: nuovo traguardo dopo Amici

"Toccare il cielo con un dito capita, a me è successo. [...] Oggi sono davvero felice perché si è avverato il mio sogno" ha scritto Alessandro sulla sua pagina Instagram ufficiale annunciando così la novità professionale arrivata pochi mesi dopo la finale di Amici "Sono entrato nella compagnia internazionale che da sempre per me ha rappresentato ‘il luogo dove vorresti essere’".

Il ballerino di Amici ed ex allievo di Lorella Cuccarini ha poi continuato ringraziando la compagnia di danza per avergli dato questa possibilità e anche i suoi genitori: "Grazie per aver creduto in me, io ce la metterò tutta per essere alla vostra altezza! Grazie a mia mamma e a mio padre per avermi sempre supportato, nonostante i sacrifici, senza avermi mai fatto pesare nulla. Spero un giorno da genitore, di essere alla vostra altezza".

Tra i primi a complimentarsi con lui, Marcello Sacchetta e la sua ex insegnante Lorella. Proprio quest'ultima ha rivelato al giornale Oggi di essere stata riconfermata nel cast della nuova edizione di Amici: "Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista. Sono contenta che questa avventura continui".

