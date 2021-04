Amici 20, Alessandra Celentano provoca Martina che sbotta: "L'unica che dovrebbe essere spaventata è lei" (VIDEO)

Gossip TV

Nuovo guanto di sfida per Martina, il confronto in sala con la maestra Celentano.

Manca poco alla quarta puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, nella scuola sono arrivati i nuovi guanti di sfida da parte dei professori. Immancabile quello della maestra Alessandra Celentano che ha deciso di far sfidare Martina Miliddi e la sua allieva Serena Marchese.

La Celentano lancia un guanto di sfida a Martina, la reazione della ballerina di Amici

Nel daytime andato in onda ieri, Martina ha ricevuto un nuovo guanto di sfida dalla maestra Celentano. Una proposta che è apparsa come una vera e propria provocazione visto che, la severa insegnante di danza classica, ha scelto di sfidare l'allieva di Lorella Cuccarini nel suo stile: "Lancio un guanto di sfida tra Serena e Martina sul latino, in una coreografia senza tacchi come ha già fatto in passato, nella certezza che, finalmente, la signora Cuccarini accetterà e non modificherà nulla. [...] Martina non eccelle nemmeno nel suo ed è nel suo che adesso voglio metterla alla prova".

La maestra Celentano ha poi chiesto di poter incontrare le due ballerine Martina e Serena. "Io penso che il guanto di sfida sia uno strumento importante per mettere in luce pregi e difetti altrimenti si chiamerebbe comparata" ha dichiarato Alessandra rivolgendosi all'allieva della Cuccarini "...penso che tu non sia così eccellente di livello nel tuo stile, credo sia importante pensare non alla quantità ma alla qualità dei passi. Tu non ti puoi permettere di sbagliare. Martina stai molto attenta perché dovrai essere impeccabile".

Leggi anche Aka7even furioso per il guanto di sfida lanciato da Arisa

"Io ho sempre detto che tu non meriti il Serale, quindi sarà una bella prova. Perchè non lancio un guanto di sfida a Giulia e Samuele? Loro si meritano di stare qui, si meritano il Serale perché nel loro non li contesto, anzi li ritengo all'altezza" ha continuato Alessandra spiegando i motivi che l'hanno spinta a fare questa proposta. Lasciata la sala prove, Martina si è lamentata per le parole dell'insegnante: "Non devo dimostrare niente a lei. È l'ultima persona alla quale devo dimostrare qualcosa. A me importante ciò che pensa la mia coach e i giudici. L'unica che dovrebbe essere spaventata è lei".

Scopri le ultime news su Amici.