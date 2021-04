Amici 20, Alessandra Celentano: "Martina non merita di stare al serale", la dura reazione di Lorella Cuccarini

Gossip TV

La maestra Celentano critica Martina e poi si scontra con Lorella Cuccarini.

Duro botta e risposta ad Amici tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Il motivo? La severa insegnante di danza classica è tornata all'attacco contro Martina Miliddi sottolineando ancora una volta il suo pensiero, ovvero quello di non ritenerla all'altezza del Serale.

Alessandra Celentano contro Martina Miliddi, interviene Lorella Cuccarini

La maestra Celentano e la Cuccarini si sono rese protagoniste di un nuovo scontro durante la quarta puntata del Serale di Amici. Al centro della discussione c'è il guanto di sfida lanciato da Alessandra tra Martina e Serena su una performance di latino americano.

A Lorella, però, non è piaciuto il modo in cui Alessandra, durante un incontro pomeridiano con ballerine della scuola, si è rivolta a Martina: "Tu hai detto a Martina che è l'unica che deve avere paura qui e perdonami, ma non mi è proprio piaciuto quello che hai detto, non c'è nessuno che deve avere paura, lasciamo ballare e divertire le ragazze, questo mestiere è passione, amore, nessuno dovrebbe mai avere paura".

"Io credo che Martina non meriti di stare qui, dopo 15 anni di studio, dovrebbe essere ad un altro livello e io questo non lo vedo [...] Serena non ha mai studiato latino in vita sua, però si mette in gioco perché è in grado di farlo" ha prontamente replicato la Celentano scatenando la reazione della Cuccarini "Non trovo di buon gusto parlare durante una sfida. lo fai per portare acqua al tuo mulino". "Tu fai quello che vuoi che io faccio quello che voglio. Se devi fare la maestrina. Visto che devi dire quando dobbiamo parlare e quando no" ha concluso la maestra di danza classica.

