Amici 20, Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida a Samuele: "Tenuto sotto una campana di vetro da..." (VIDEO)

Dopo Martina, anche Samuele finisce nel mirino della maestra Celentano.

Sabato 24 aprile 2021, su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida tra i ballerini Samuele Barbetta e Serena Marchese.

La Celentano lancia un guanto di sfida a Samuele, la reazione del ballerini di Amici

Dopo l'eliminazione Martina Miliddi, Samuele è finito nel mirino della maestra Celentano. In vista della nuova puntata del Serale di Amici, Alessandra ha deciso di lanciare un guanto di sfida al ballerino della squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli: "Samuele ha sicuramente talento nel rappresentare danzando i suoi stati d'animo. È un talento che indubbiamente lo proietterà verso una carriera da coreografo. In questo momento però siamo in una gara tra ballerini che sono chiamati a dare prova di versalità spesso su stili non propri. Samuele è sempre stato tenuto sotto una campana di vetro grazie alla conduttrice che si spende a farlo improvvisare e a Veronica Peparini che appoggia questa iniziativa".

E ancora: "Per una questione di equità, dunque, per Samuele è giunto il momento di cimentarsi in qualcosa di diverso. Ecco perché lancio un guanto di sfida tra Samuele e Serena, una ballerina che ha dimostrato ampiamente di essere versatile e pronta a mettersi in gioco in tutti gli stili".

Dopo aver letto il comunicato, Samuele ha confessato: "Credo assolutamente di poterci provare [...] Un pò mi dispiace. Io credo che la sua idea di versalità vada quasi a spegnere il carattere di un ballerino. Io devo andare a fare una cosa per la pura dimostrazione di far vedere che il mio corpo è in grado di fare determinate cose". Riuscirà anche questa volta a trovare la sua chiave di lettura della coreografia e stupire la maestra Celentano?

