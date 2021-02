Amici 20, Alessandra Celentano furiosa con i ballerini: "Scolaretti immaturi" (VIDEO)

Gossip TV

La maestra Celentano riprende duramente i ballerini della scuola di Amici.

Colpo di scena nella scuola di Amici. La maestra Alessandra Celentano, delusa dal non aver visto solidarietà verso Tommaso dopo il provvedimento disciplinare, ha convocato tutti i ballerini per rimproverarli e non ha perso occasione anche per lanciare una frecciata a Lorella Cuccarini.

Alessandra Celentano durissima contro i ballerini di Amici 20

Nel corso dell'ultima puntata di Amici, Alessandra ha deciso di sospendere la maglia di Tommaso per il comportamento tenuto durante la lezione di classico. Un provvedimento disciplinare che non è stato condiviso da Lorella e Veronica Peparini. Alla maestra Celentano, però, non è per niente piaciuto il fatto che i cinque ballerini seguiti dalle sue colleghe non abbiano mostrato solidarietà a Tommaso e proprio per questo ha deciso di convocarli in palestra.

Secondo la Celentano, i ballerini, che hanno avuto un atteggiamento poco solidale nei confronti di Tommaso, avrebbero potuto alzare la mano e proporre un provvedimento per tutti. Durante il suo sfogo non sono mancate le critiche alla Cuccarini e alla Peparini, ree di proteggere sempre i loro allievi: "Voi protetti dalle vostre mamme chioccia, che non fanno il vostro bene. Perché non vi educano. Pensate di fare i furbetti. Siete degli scolaretti immaturi. Non dimostrate maturità o carattere. Quindi sapete cosa vi dico? Tenetevi le vostre maglie, per altro alcune immeritate a mio parere, vedi Martina e Rosa. Voi non avete disciplina, siete immaturi. Non avete la responsabilità di affrontare una cosa così grande".

Inutile dire che il rimprovero di Alessandra ha scosso tutti i ballerini della scuola di Amici, che si sono lasciati andare a diverse reazioni. Rosa si è sfogata in casetta, Alessandro si è chiuso nel suo silenzio mentre Martina ha detto di non essere d’accordo sul giudizio dell’essere immaturi. Tommaso invece ha ribadito che il provvedimento doveva essere unico per tutti.

