Amici 20: "Alessandra Celentano è l'unica che sta difendendo il vero ballo, io farei di peggio!", parla Carolyn Smith

La professionista Carolyn Smith difende la maestra Celentano dalle critiche.

Alessandra Celentano è finita al centro delle critiche per il comportamento assunto ad Amici nei confronti di alcune ballerine della scuola come Martina Miliddi e Rosa Di Grazia, eliminata alla fine della terza puntata del Serale. A difendere l’insegnante di danza classica è Carolyn Smith, ballerina, coreografa e giudice di Ballando con le stelle.

Alessandra Celentano difesa da Carolyn Smith

Intervistata dal settimanale Oggi, Carolyn ha parlato della maestra Celentano e del suo percorso ad Amici. "La prima cosa che dico è: guai a chi tocca Alessandra Celentano che è una vera professionista ed è l’unica che sta difendendo il vero ballo" ha dichiarato il giudice di Ballando con le stelle difendendo la sua collega dalle critiche "Aggiungo che Alessandra è una vera insegnante e la sua carriera è stata strepitosa, come sappiamo. Anzi, ha preso in mano il nuovo progetto di Amici e lo ha reso fantastico. [...] Alessandra fa benissimo a esprimere se stessa, anzi io farei di peggio: se fossì lì mi avrebbero già cacciata!".

La Smith ha poi continuato parlando della severità della Celentano, ammettendo di trovarsi d’accordo con lei sul fatto di non dover illudere i ragazzi della scuola di Amici: "Credo sia inutile illudere i ragazzi, un vero insegnante non li deve mai illudere. Qui si sta parlando di una disciplina e a un insegnante si deve il massimo rispetto. [...] lei sta stando a questi ragazzi una lezione di vita per quando usciranno fuori dalla casa di Amici. Dicono che sia 'cattiva' ma è solo ignoranza".

"Completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole. A che cosa serve? Se sono scarsi è meglio che lo sappiano e non è detto che non migliorino dopo le critiche severe" ha aggiunto Carolyn "Certo, c’è sempre la possibilità di cercare di dire le cose in modo meno diretto, ma se non funziona con le buone, va bene anche con le cattive. Che poi non è cattiveria, è la realtà".

