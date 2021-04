Amici 20, Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini: "Cambia le carte in tavola come le conviene, decide tutto lei"

Gossip TV

Nuovo scontro in studio ad Amici tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Nuovo scontro ad Amici tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini per Martina Miliddi. Il motivo? Il nuovo guanto di sfida lanciato dalla maestra di danza classica definito dalla Cuccarini "ridicolo e inadeguato", impossibile da eseguire per una ballerina di latino.

Alessandra Celentano attacca Lorella Cuccarini, nuovo scontro ad Amici per Martina Miliddi

La quinta puntata del Serale di Amici ha visto scontrarsi nuovamente Alessandra e Lorella. Quest'ultima ha deciso di accettare il guanto di sfida lanciato dalla maestra di danza classica a Martina, ma di farla eseguire ad Alessandro: "Tu dici che speri che sia il guanto definitivo, l'altra volta potevi provare a tirare fuori Martina nominandola e non lo hai fatto. Martina è qui. Che è un guanto di sfida ridicolo e inadeguato se n'è accorto anche il mio gatto".

"Lorella cambia le carte in tavole come le conviene. Addirittura decide lei per me come modificare il guanto. Fa tutto lei. [...] Vuoi dirmi anche come mi devo pettinare?" ha dichiarato la Celentano visibilmente infastidita. A prendere le difese della Cuccarini è arrivato Stefano De Martino: "Secondo me non è equo. Chi studia latino-americano, in genere studia prevalentemente latino-americano mentre per tutti gli altri stili di danza è necessaria una base di danza classica. Se non ce l'hai non puoi farlo. Secondo me neanche Francesca Tocca potrebbe fare questo guanto. Lo sai meglio di me che nessuno dei ballerini di latino sa fare quello".

Leggi anche Rosa Di Grazia si racconta a Verissimo: Amici e l'amore per Deddy

"Ma non era la ballerina più versatile della scuola?" ha prontamente replicato la Celentano rivolgendosi a Lorella "Quando vorrò dare un guanto ad Alessandro lo deciderò io non tu". "Non era una passeggiata di salute [...] Per fare spiccare un allievo non c’è bisogno di mettere in difficoltà in maniera vessatori" ha detto invece Stash.

Scopri le ultime news su Amici.