Amici 20, Alessandra Amoroso incontra Giulia Stabile: "Mi piace molto la tua personalità, io ero così"

Alessandra Amoroso ospite dell'ultima puntata di Amici Specials.

Dopo Michele Bravi, Rocco Hunt, Benjamin Mascolo e Mr.Rain, anche Alessandra Amoroso ha avuto la possibilità di conoscere e confrontarsi con i ragazzi della scuola di Amici. Un incontro emozionante in cui l'amatissima cantante salentina si è lasciata andare a delle confessioni inaspettate.

Alessandra Amoroso incontra i ragazzi di Amici, la confessione su Giulia Stabile

Alessandra è stata ospite dell’ottava puntata di Amici Specials. "Sin dall’inizio siete stati una bella classe, complimenti davvero. Ogni volta che entro qua sopra è una tragedia. Io non mi sono molto divertita purtroppo, ho subito le telecamere, i giudizi, il palco stesso. Ma la cosa bella era il pubblico, con il quale anche voi riuscite ad avere un confronto" ha dichiarato la cantante parlando della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

Dopo essersi esibita, la Amoroso ha confessato di rivedersi molto nella ballerina Giulia Stabile: "A me piace molto la tua personalità, io ero così. Non badavo a nulla. Alle telecamere, a nulla. Era un momento, soprattutto quando stavo con i compagni, che ero un po’ stordita, ma nel senso buono ovviamente". "Nella tua lunga carriera, qual è stata la parte che ti ha emozionato di più?" le ha domandato Deddy. "Tanti. Ma la prima volta di Immobile c’è stata una standing ovation e la gente ha cominciato a lanciare cartelloni, pupazzi. Poi il primo palazzetto. I miei amici mi sono venuti a prendere, mi trascinavano per portarmi lì e io puntavo i talloni. Ero così spaventata. Adesso sto bene. E’ stato molto complicato. Poi c’è stata l’Arena di Verona, Sanremo. La chiamata di Tiziano Ferro quando abbiamo fatto il disco. Siamo privilegiati. Possiamo fare della nostra passione un lavoro" ha risposto Alessandra.

La vincitrice di Amici si è poi lasciata andare raccontando di un momento molto difficile della sua vita vissuto durante il periodo del lockdown: "La mia testa è entrata in un tunnel nero, scuro. Io non sono così. Sono una sognatrice, dal momento in cui apro gli occhi al mattino. Ma non provavo più niente, non riuscivo più a mettere insieme i pensieri. E’ stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Oggi però vivo delle mie emozioni, senza subirle. Non mi sento in colpa per il mio lavoro. Mi sono sentita in colpa perché mi sono allontanata dalla mia famiglia. Per il successo. Poi c’è stata quella cosa del lockdown forse per la prima volta sono riuscita a vedere la donna che voglio essere, e che probabilmente non sono mai stata sbagliata fino ad oggi come pensavo". La collaborazione con Emma Marrone è stata la sua salvezza: "Lei donandomi questo Pezzo di Cuore è come se me l’avessero dato metà Emma metà i Boomdabash. Come se me lo avessero riformato il cuoricino, che era tanto giù".

