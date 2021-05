Amici 20, Aka7even vuota il sacco e svela la verità sul rapporto con Tancredi e Martina Miliddi

Gossip TV

Aka7even rivela alcune curiosità della sua esperienza ad Amici in una diretta Instagram.

La ventesima edizione di Amici si è conclusa sabato 15 maggio 2021 con la vittoria della ballerina Giulia Stabile. Tra i finalisti anche Aka7even che, a poche ore dalla puntata finale, ha deciso di fare una diretta Instagram e rispondere ad alcune curiosità dei suoi numerosissimi fan.

La verità di Aka7even sul rapporto con Tancredi e Martina Miliddi

Aka7even è stato tra i concorrenti più amati e chiacchierati della ventesima edizione di Amici. Oltre ad essere apprezzato per il suo grande talento, il giovane cantante e allievo di Anna Pettinelli durante l'anno scolastico è finito più volte al centro del gossip per la sua storia travagliata con Martina Miliddi.

In una diretta Instagram, Aka7even è tornato a parlare di Martina. Il fnalista di Amici 20 ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi fan ed alla fine ha cantato Mi Manchi, brano dedicato proprio alla ballerina. "Visto che me lo state chiedendo in tanti. Con Martina la questione è chiusa e penso si sia capito. No? La questione è chiusa e ognuno fa la propria vita e segue la propria strada e stop" ha dichiarato Luca Marzano, in arte Aka7even.

A proposito di Tancredi, invece, Aka7even ha spiegato il rapporto che lo lega al giovane cantante di Las Vegas: "Che rapporto hai con Tancredi? Avete presente marito e moglie? Ecco siamo io e Tancredi, poi ho visto che fuori sono uscite certe robe. Io e Tancredi fidanzati, innamorati. Io sono etero ed anche lui. Però vi posso dire che tra noi c’è un rapporto da marito e moglie. Questo è vero, cioè amore e odio puro. Però è una persona speciale, davvero un ragazzo meraviglioso, di una sensibilità come pochi e poi mi è stato vicino tantissimo in questo percorso, da quando è entrato".

