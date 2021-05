Amici 20, Aka7even su Martina Miliddi: "Quello che provavo..." (VIDEO)

Gossip TV

Aka7even rivede il suo percorso ad Amici e parla della storia con la ballerina Martina.

Dopo Alessandro Cavallo, anche Aka7even ha avuto modo di rivivere il suo percorso nella scuola di Amici. Nel filmato in questione c’erano anche i momenti con Martina Miliddi e Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di ricordare il difficile momento vissuto dal cantante.

Aka7even ha dimenticato Martina Miliddi? Le parole del cantante ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici, Maria ha chiamato Aka7even in studio per rivivere insieme a lui il suo percorso nella scuola: dall'ingresso alla rottura con Martina fino al disco d'oro conquistato con il brano Mi manchi. "Fuori da qui non mi è mai piaciuto il mio carattere. [...] Appena sono entrato in casetta ho deciso di aprirmi a 360gradi e vivermi tutto al massimo. Nel momento in cui l'ho fatto, mi sono reso conto che cambiavo sensazioni ed emozioni ogni cinque minuti".

"Canti anche quello che vivi" ha aggiunto la conduttrice di Amici. "Io ho già vinto. Ho vinto gli amici, i miei pezzi, me stesso. Il percorso mi ha fatto assumere maggiore consapevolezza nei miei confronti, di quello che so fare, delle mie qualità e di come sono fatto. Per me già questa è una vittoria" ha prontamente risposto l'allievo di Anna Pettinelli che si è detto soddisfatto del suo percorso nella scuola.

Maria ha poi spostato l'attenzione sul momento difficile vissuto da Aka7even per la storia con Martina. Le loro crisi, infatti, hanno più volte destabilizzato il cantante che ha riversato tutto il suo dolore nella musica. "Non volevo ma succedeva. Quello che provavo condizionava il lavoro. Però sono contento di esserne uscito, questa è la cosa più importante" ha dichiarato Aka.

