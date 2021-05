Amici 20: Aka7even sempre più vicino a Serena, le parole del fratello della ballerina scatenano il gossip

Gossip TV

Dopo la rottura con Martina, Aka7even si avvicina alla ballerina Serena. Nuovo amore nella scuola di Amici?

Aka7even continua a restare al centro del gossip per la sua vita sentimentale. Dopo la rottura con Martina Miliddi, pare che il giovane cantante di Amici si sia avvicinato a Serena Marchese. Tra i due è infatti nato un feeling speciale, che è stato notato anche dal fratello della bravissima ballerina di Amici.

Il fratello di Serena commenta l'avvicinamento tra Aka7even e la ballerina

Dopo l'eliminazione di Martina da Amici, Aka7even si è avvicinato molto alla ballerina Serena. Tra i due è nata una forte complicità che ha appassionato tutti i telespettatori di Amici e che è stata commentata sui social anche dal fratello dell'allieva di Alessandra Celentano.

In vista della semifinale di Amici, che andrà in onda sabato 8 maggio 2021 su Canale 5, la produzione ha chiesto ai ragazzi di indicare chi tra loro meritasse la finale. Aka7even ha inserito tra i suoi preferiti Serena, che ha ricambiato il gesto. Ed è proprio l'affetto e la stima che lega i due allievi ad avere spinto il fratello della ballerina a immaginarli insieme anche fuori dalla scuola.

"Serena che vuole Aka in finale e Aka che vuole Serena" ha scritto il fratello di Serena sui social ponendo l’accento sul feeling nato tra i due ad Amici "Ti ci vedo come cognato". Scoppierà l'amore tra il cantante e la bravissima ballerina? A ogni modo, la Marchese avrebbe il consenso del fratello. Intanto, Martina in una diretta Instagram ci ha tenuto a ribadire la sua posizione nei confronti di Aka7even: "Non é finita la nostra relazione perché sono andata via dal programma, era proprio già finita. E vi voglio anche dire che fuori sono libera di fare ciò che voglio. Nel senso ho vent’anni, non devo chiedere il permesso a Luca con chi stare e chi non stare".

